García-Hernández (PP) presenta sus avales en el PP y dice que no se integrará en ninguna otra candidatura

El secretario ejecutivo del PP, José Ramón García-Hernández, ha asegurado este miércoles que presenta un "verdadero proyecto de cambio" para el Partido Popular y que no se integrará en la candidatura de ningún otro aspirante que también opte a suceder a Mariano Rajoy. Además, ha avanzado que hará "todo lo posible" para que "voten todos los afiliados", no solo los que se inscriben para poder votar, dado que, a su juicio, hace falta que sean unas primarias "de verdad" y no se cierren "en falso".

Así se ha pronunciado García-Hernández a su llegada a la sede del PP, en la calle Génova 13, para entregar los avales necesarios para poder presentar su candidatura a presidir el PP ante el congreso extraordinario que ha convocado la formación los días 20 y 21 de julio. "Esta es la caja de la ilusión", ha dicho mostrando la caja con sus apoyos, aunque no ha querido revelar el número total.

Los candidatos que aspiren a suceder a Mariano Rajoy necesitan al menos 100 avales y los afiliados -que se inscriban previamente y estén al corriente de pago-- votarán el día 5 de julio. La segunda vuelta será en el mismo congreso entre los dos candidatos con más apoyos y entonces los que votarán serán los compromisarios. "LA CAJA DE LA ILUSIÓN"

El diputado abulense ha recordado que él fue el primero en dar el paso para presentar su candidatura y que se ha conseguido el objetivo porque "hay más candidatos", lo que propiciará un debate entre ellos. A su entender, no hay que "tener miedo" a que haya muchos aspirantes y que compitan.

"Llevo avales de toda España que me han avalado desde el lunes. Hay muchísimos más de los que se requiere. Es la caja de la ilusión", ha exclamado, para añadir que el proyecto que él abandera es el "verdadero proyecto" de cambio que va a "transformar el PP, hacer un mejor Partido Popular y que España mejore".

Además, ha anunciado que recorrerá las sedes del PP en toda España para trasladar su mensaje porque lo que quiere es "recuperar el partido para los afiliados" y "renovar" el partido. Y ha subrayado que también hará "todo lo posible para que voten todos los afiliados, no solo los que se inscriben porque hace falta que estas primarias sean de verdad" y no se cierre el "proceso en falso".

"ENCANTANDO" CON EL APOYO DE FERNÁNDEZ DÍAZ

"Soy Joserra. He hablado con todos los candidatos y no me voy a integrar en ninguna candidatura", ha afirmado, al ser preguntado si algún candidato le ha ofrecido formar parte de su lista. Es más, ha indicado que el día 5 de julio es su cumpleaños y lo va a "celebrar con los afiliados en esta fiesta de las primarias".

Finalmente, el también portavoz de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso ha dicho que está "encantado" con el apoyo público que ha mostrado a su candidatura el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y ha puesto en valor la "inteligencia" y el "servicio a España" del exministro de Mariano Rajoy.