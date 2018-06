García-Hernández critica que si no vota el 93% del censo no es sufragio universal

El candidato a la presidencia del PP, José Ramón García-Hernández, ha pedido este miércoles a la comisión organizadora del congreso de la formación 'popular' que las primarias para elegir el sustituto de Mariano Rajoy se ajusten a la ley electoral en España porque "los ciudadanos no se inscriben para votar". "Si se prevé que hay un 93 por ciento de los afiliados que no van participar, no es sufragio universal", ha añadido.