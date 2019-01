García Egea (PP): "Pedro Sánchez ya tiene donde aterrizar su Falcon para venir de visita a Murcia"

Así se ha pronunciando el 'numero dos' del PP tras conocerse que Pedro Sánchez visitará este domingo la región para acudir a la presentación de José Antonio Serrano como candidato a la alcaldía de Murcia.

Con ironía, García Egea ha asegurado que "hasta que no tuviera un aeropuerto donde aterrizar el Falcon no iba a poder asistir a la Región de Murcia" porque sabemos que "Sánchez no va a coger el Alvia que nos ha puesto de segunda mano para venir a Murcia, ya que se mueve en avión".

Una vez que tenemos el aeropuerto inaugurado, ha ironizado el 'popular', "algo que ha sido muy criticado desde su propio partido, Pedro Sánchez ya puede venir a presentar a su candidato a la Alcaldía de Murcia".

CAMBIO DE OPINIÓN DE OTROS PARTIDOS

Teodoro García Egea ha subrayado que la inauguración oficial del aeródromo es una muy buena noticia, incidiendo en que "hay muchos que tendrán que borrar de la hemeroteca sus críticas insistentes con respecto a este aeropuerto".

En este sentido, el secretario general del PP ha celebrado la presencia de miembros del PSOE e incluso de otros partidos como Podemos en esta inauguración, "lo que demuestra que han cambiado de opinión respecto a aquellas épocas donde se criticaba abiertamente desde la izquierda y se votaba en contra" de esta infraestructura.

"Por fin podemos tener un aeropuerto destinado al cien por cien a vuelos civiles y a crear oportunidades en la Región", además supone, a su parecer, que Murcia "pueda estar por fin al mismo nivel que el resto de capitales mediterráneas a la hora de competir por oportunidades de negocio, de turismo, atracción de congresos internacionales y posibilidad de desarrollar eventos de primer nivel internacional".

Ha manifestado, así, que el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia "va a suponer conectar Murcia e igualarla con el resto de capitales mediterráneas que competían hasta ahora muy por encima de la Región, para traer turismo, congresos y oportunidades".

En la inauguración oficial del aeródromo, Teodoro García ha insistido en que "los murcianos podremos salir fuera con mucha más facilidad pero también otros podrán venir con mucha más facilidad a poder creer progreso, bienestar y oportunidades a la Región de Murcia".