García Egea (PP) dice que Sánchez hará "lo que haga falta" para seguir en el Gobierno tras la nueva oferta de Podemos

En rueda de prensa en Ibiza, donde ha asistido a la Junta Directiva del partido en la isla, el dirigente 'popular' ha dicho que los socialistas "se han desnaturalizado" para lograr gobernar en Navarra o Baleares y que "se dejan por el camino los principios y valores de un partido constitucional" para firmar acuerdos. "Estoy convencido de que va a hacer lo que haga falta para mantener el Gobierno a toda costa", ha añadido.

García Egea ha asegurado además que Pedro Sánchez necesita el pacto porque se encuentra en una "situación incómoda" este verano, tras no haber logrado ya un acuerdo de gobierno y haber demostrado "su incapacidad para gestionar crisis" como la del barco Open Armas. "España está sin gobierno. Ni siquiera en funciones: sin gobierno", ha dicho.

El secretario general del PP ha hecho estas declaraciones preguntado por el documento que ha hecho público Podemos este martes, en el que presenta una nueva propuesta al PSOE para lograr desatascar las negociaciones hacia una investidura que evite la repetición de las elecciones.

LO IMPORTANTE ES "LO QUE NO PONE"

El documento de Podemos, de más de cien páginas, contiene propuestas programáticas y de competencias y hasta cuatro opciones distintas para la inclusión de los de Iglesias en el Ejecutivo socialista, con su presencia en distintos ministerios.

Para García Egea, este texto no es más que una declaración de intenciones del partido morado y lo "preocupante" no es su contenido concreto, "sino lo que no pone". García Egea ha preguntado al PSOE si pactará una subida de impuestos con Podemos, si retomará la idea de un impuesto al diésel o aplicará ese cobro de peajes en autovías que ha deslizado este verano el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

"Eso quieren saber los españoles, cuál será el Presupuesto del Estado de un hipotético gobierno del PSOE con Podemos", ha preguntado el dirigente 'popular'.