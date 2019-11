García-Page apoya el preacuerdo PSOE-UP y no depender de los independentistas

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas en la región, Emiliano García-Page, ha apoyado el preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para la formación de un Gobierno de coalición y ha abogado por no depender de los independentistas, aunque eso no signifique "que no se deba hablar".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo autonómico, tras reunirse con el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, García-Page ha asegurado que tiene "más interés del que mucha gente puede suponer" en que Sánchez revalide la Presidencia del Gobierno de España y que se consolide la opción del PSOE porque es "la que ha salido refrendada" y "no hay una alternativa".

Además, ha dicho que apoya la "declaración de intenciones" de PSOE y Podemos, al tiempo que ha defendido que se puedan resolver los problemas de Cataluña "hablando políticamente" aunque ha reconocido que "no es lo mismo hablar porque no te queda más remedio y te lo exige la otra parte, que hablar con el ánimo -interesado y desinteresado al mismo tiempo- de arreglar".

Por todo ello, ha manifestado que es "compatible un acuerdo social y económico razonable con Podemos" y ha recordado que él gobernó con la formación morada en Castilla-La Mancha -"porque tampoco me quedó más remedio", ha dicho- y ha deseado que "ojalá en España termine el acuerdo con Podemos como terminó en Castilla-La Mancha".