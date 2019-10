Garicano dice que Ciudadanos defiende las mismas ideas desde 2015 independientemente de sus "movimientos tácticos"

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Garicano ha asegurado que Cs "ha sido absolutamente consistente" a lo largo del tiempo con los principios y propuestas relativos a la "modernización" de España, la regeneración política y "la unidad y la igualdad de los españoles".

"Esas reformas han ido en todos los programas electorales, estaban en el excelente discurso que dio Albert Rivera el sábado y esa ha sido siempre la postura de Ciudadanos", ha señalado al elogiar el compromiso del líder del partido, que ahora se muestra dispuesto a pactar con el PSOE tras las elecciones generales para poner fin al bloqueo político.

Cuando le han preguntado si su partido no ha dado un nuevo giro, el eurodiputado ha respondido: "Más allá de movimientos tácticos que a los ciudadanos ni les van ni les vienen, sinceramente, y a mí tampoco", "lo importante en política es lo que uno busca hacer con el país, y lo que nosotros buscamos ha sido siempre lo mismo".

DISCREPANCIAS POR "LA GESTIÓN DE LOS TIEMPOS"

En cuanto a la dimisión en junio del que fuera portavoz adjunto en el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales de Cs, Toni Roldán, por su rechazo a la política de pactos diseñada por Rivera, Garicano ha dicho que "la gestión de los tiempos" en política a la hora de determinar "cuándo se pueden hacer las ofertas" es a veces "motivo de discrepancia".

Además, ha destacado que las ideas que defendía Roldán cuando estaba en la Ejecutiva de Ciudadanos, y con las que elaboró propuestas y medidas como parte del equipo económico --junto al propio Garicano--, "son las que defiende el partido".

El líder de la formación naranja en la Eurocámara, que intentó forzar un cambio en la estrategia de Rivera y que el partido se abriera a negociar la investidura de Pedro Sánchez, ha afirmado que la oferta de desbloqueo al candidato socialista a la Moncloa "no es de ahora".

Tal como ha recordado, el presidente de Cs ya propuso a Sánchez facilitar su investidura a cambio de varias exigencias sobre Cataluña, el Gobierno de Navarra y la política económica.

Una oferta de abstención que, según Garicano, no se hizo en los meses previos porque el PSOE se había dedicado a "negociar con Podemos y con los separatistas". "Yo no he oído al señor Sánchez en ningún momento hacernos ninguna propuesta de negociación ni de acuerdo", ha subrayado.

LOS VOTANTES BUSCARÁN ESTABILIDAD

Respecto a la bajada de Ciudadanos en las encuestas electorales, el dirigente 'naranja' le ha restado importancia. Se ha mostrado convencido de que, ante la desaceleración económica, la incertidumbre en el contexto internacional y la inminente sentencia del juicio del proceso independentista catalán, los españoles "van a buscar estabilidad y no que les crujan a impuestos, como proponían Sánchez y Podemos".

Durante la campaña electoral, Cs ofrecerá a los votantes "una solución de estabilidad, de reformas y de poner España en marcha", y "espero que lo escuchen y lo entiendan", ha manifestado, insistiendo en que su partido "de ninguna manera" va a ser "parte de un bloqueo" político.

Sobre los duros ataques y críticas que Ciudadanos ha dedicado a Sánchez en estos meses, Garicano ha dicho que lo que le han exigido siempre es "claridad en su posicionamiento con los (partidos) constitucionalistas" y que combata al nacionalismo.

A su juicio, el líder del PSOE no puede decir que "ahora España le interesa" y, a la vez, "estar hablando con los que ponen en peligro la convivencia de los españoles".