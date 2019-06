Garicano carga contra Vox por compartir grupo con aquellos "que amparan a Puigdemont" y "su causa independentista"

"Es incomprensible que aquellos que dicen defender los intereses de España se integren en el grupo parlamentario liderado por los ultranacionalistas polacos", ha asegurado el dirigente de la formación naranja en declaraciones en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, Garicano ha señalado que los "populistas y los nacionalistas tienen como único objetivo destruir el mayor proyecto de paz y reconciliación, democracia y derechos humanos" conocido por los europeos "después de dos Guerras Mundiales".

El eurodiputado de Cs se ha expresado así después de que Vox anunciase el pasado jueves que sus tres eurodiputados se integrarían en el mismo grupo que la N-VA, un partido nacionalista flamenco que consiguió ser la fuerza mayoritaria en Bélgica y aparcó su aspiración separatista para poder entrar en 2014 en el Gobierno federal del liberal francófono Charles Michel.

Algunos de sus miembros arroparon abiertamente al ex presidente catalán Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado por intentar la independencia de Cataluña. Fue el caso del ahora ex ministro del Interior, Jean Jambon; del ex secretario de Estado de Migración y Asilo, Theo Francken y del propio presidente del partido, Bart de Weber.

LA ALIANZA CON EL PARTIDO DE MACRON, "MÁS FUERTE QUE NUNCA"

Por otro lado, Garicano se ha referido a la alianza que su partido mantiene con los liberales europeos y, en concreto, con el partido del presidente francés, Emmanuelle Macron. "Somos el grupo más europeísta y tenemos una agenda reformista para mejorar Europa, un proyecto lleno de vigor, de fortaleza y con los mejores socios posibles", ha aseverado.

El político de Cs, uno de los vicepresidentes del partido que engloba a los liberales europeos, no se ha pronunciado acerca de las palabras de la secretaria de Estado francesa para Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin.

En una entrevista con la emisora France Inter, la dirigente francesa afirmó que pediría a los eurodiputados de Cs que aclaren su postura con respecto a la colaboración con partidos de extrema derecha, en referencia a la colaboración con Vox para el nombramiento de alcaldes.