Garicano ve riesgo de contagio económico con Italia y avisa al Gobierno que tiene que ser "impecable" con los PGE

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, el responsable económico de Ciudadanos ha avisado de que "el catarro" de Italia se puede "extender" al resto de Europa, tras el rechazo por parte de Bruselas del plan presupuestario de Roma en una decisión sin precedentes.

En este sentido, ha instado a Sánchez a "hacer todo lo posible" para dar estabilidad en el contexto de la Unión Europea. No obstante, ha criticado el borrador de PGE que ha mandado a Europa tras el pacto con Unidos Podemos advirtiendo de que, a su juicio, las cuentas no están claras y Sánchez debe demostrar que "no hay ni trampa ni cartón".

Asimismo, ha apelado a Sánchez que sea "impecable" para evitar una nueva crisis en la Unión Europea y que evite la imagen que proyecta España hacia el mundo con "las visitas a la cárcel, los Presupuestos, la nacionalidad vasca, los acuerdos de gasto que desaparecen".