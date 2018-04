Garrido, sobre el máster de Casado: "Él ha dicho que era un tema completamente distinto al de Cifuentes"

El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha afirmado que se congratula de las explicaciones y documentos que ha aportado el vicesecretario de Comunidad del PP, Pablo Casado, sobre el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), similar al de la presidenta regional Cristina Cifuentes, pero ha apuntado que "él ya ha dicho que era un tema completamente distinto al de Cifuentes",

"Casado ha dicho que afortunadamente guarda todo, que tenía documentación de haber cursado ese máster y me congratulo. Ninguno tenía dudas de que también había cursado este máster. El propio Pablo Casado lo había explicado, que se aplicaba una ley anterior, y él ha dicho que era un tema complemente distinto (al de Cifuentes)", ha añadido.

Casado ha exhibido hoy los cuatro trabajos que realizó en el máster en Derecho Autonómico y Local en la URJC para demostrar que hizo "lo correcto" y no recibió "ningún trato de favor".

Tras confirmar que su director fue también Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que en el máster que cursó Cifuentes tres años después , ha admitido que no fue a clase ni se examinó porque el propio máster era anterior al Plan Bolonia ofertaba esa "flexibilidad". "Hice lo que se me pidió", ha enfatizado.

Al ser preguntado en qué lugar deja esto a Cifuentes, después de que él haya dado explicaciones detalladas con diferentes documentos y la presidenta no lo haya hecho, ha indicado que él confía en las explicaciones que ella ha dado. "Yo solo puedo hablar por mí", ha afirmado el diputado del PP, para agregar después que él no podía "juzgar" a nadie que no haya guardado los documentos o trabajos.