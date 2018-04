Garrido admite que Cifuentes lo está pasando mal y que seguir al frente del PP Madrid depende de ella y de Rajoy

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha admitido este jueves que la exdirigente madrileña Cristina Cifuentes lo está pasando "mal" y ha sostenido que la decisión sobre su continuidad al frente del PP de Madrid le corresponde a ella misma y al presidente del partido, Mariano Rajoy, tomarla.

En la rueda de prensa posterior Consejo de Gobierno que se ha celebrado este jueves con carácter extraordinario tras la salida de Cifuentes del Ejecutivo, Garrido ha sostenido que corresponde a Rajoy y Cifuentes contemplar que "es lo mejor para los intereses de los ciudadanos de la Comunidad. "Si trabajamos en política es para hacer cosas para los ciudadanos y no para los partidos", ha defendido a continuación.

Garrido, que ha recordado que es amigo personal de la expresidenta e intentará ayudarla en todo lo posible, ha reconocido que este miércoles habló con ella a lo largo de todo el día y que fue una jornada "muy dolorosa" para ella.

En cuanto a la posibilidad de que el vídeo de la presidenta, en el que se la habría sorprendido robando en un supermercado y que precipitó su dimisión pudiese venir de alguien cercano a la dirigente, el consejero ha dicho que dicho 'fuego' puede ser muchas cosas "pero amigo no es".

El portavoz regional no ha querido entrar a valorar la gestión que se ha realizado de la crisis que ha afectado a Cifuentes, anto de la de las últimas imágenes como la de la polémica del máster, porque considera "que no es experto" en la cuestión. Pero, ha reconocido que es sencillo opinar cuando todo ha pasado. "Las cosas han sido como han sido y no merece la pena gastar mucho en esa reflexión", ha dicho.

Al ser preguntado por si cree que Cifuentes podría haber incumplido el código ético que ella misma impuso a su formación, en relación al punto 10 de ejemplaridad, Garrido ha defendido que la exdirigente regional dio todas las explicaciones sobre este "lamentable asunto" delante de los medios de comunicación y ha señalado que, en su opinión, no ha quebrantado ninguno de los puntos.