Garrido: toda confluencia debe buscar el interés general, no partidista

El consejero madrileño de Transportes, Ángel Garrido (Cs), ha defendido que "cualquier confluencia" de partidos debería estar destinada "a una sola cosa, el interés general", e invita a que PP y Cs se lo planteen sobre todo en las regiones donde el gobierno puede caer en manos del nacionalismo.

"No siempre dos más dos suman cuatro; en aritmética sí, pero en política pueden sumar cuatro, cinco, pero también tres; así que seamos cuidadosos con las fórmulas que propongamos, no sea que sólo sirva para un partido pero no para los ciudadanos", ha advertido el consejero durante una visita a unas obras de Metro.

Garrido -que hasta la pasada legislatura militaba en el PP y fue presidente de la Comunidad tras la dimisión de Cristina Cifuentes- ha defendido que el gobierno de coalición en Madrid entre PP y Cs se basa precisamente en el interés general, en "trabajar por un modelo que ha dado frutos y que es de éxito" en la región, una fórmula "que valoran los ciudadanos".

Pero "no todas las uniones de partidos y todas colaboraciones persiguen ese fin", y como ejemplo ha citado el acuerdo que permitió la investidura de Pedro Sánchez gracias los independentistas. "No creo que tenga un fin de interés general", ha ironizado.

El consejero ha defendido la propuesta de la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, de confluir con el PP a través de una fórmula preelectoral en "tres comunidades que tienen un problema singular, el nacionalismo", como son Cataluña, País Vasco y Galicia.

"Si el PP quiere estar a la altura de lo que dice, si realmente no busca el interés de partido sino el interés general, Galicia también debía ser un sitio donde se hiciera ese acuerdo preelectoral, porque se está a muy pocos votos de que la izquierda y el nacionalismo se hagan con esa autonomía", ha avisado, en referencia al rechazo del presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, a la propuesta de Arrimadas.

Tras recordar que él militó en el PP "muchos años", hasta 2019, y asegurar que tiene hacia este partido "un enorme cariño", ha advertido a sus excompañeros de filas que "se equivocarían" si sus análisis preelectorales "solo parten del interés partidista".

"Primero tienen que reflexionar por qué ese PP no es el que representa al centro derecha, que es por un deslizamiento claro a la derecha; y después buscar fórmulas de interés general", ha aconsejado.