Garrido critica a Carmena por querer sólo "la parte bonita de ser alcaldesa"

El presidente regional, Ángel Garrido, ha criticado hoy a Manuela Carmena por querer sólo "la parte bonita de ser alcaldesa" después de que la regidora de la capital haya anunciado que si no es reelegida tras las elecciones municipales de 2019 se retirará de la política.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, afirmó ayer "rotundamente" en una entrevista con Telemadrid que si no fuese reelegida como regidora en las próximas elecciones municipales "nunca" se quedaría "en la oposición".

"Que alguien diga sólo me quedo si me dan la parte bonita de ser alcaldesa, presidente de la Comunidad o del Gobierno pero no me quedo en la oposición a defender los intereses de los ciudadanos que me han votado, me parece entre mal y fatal", ha comentado Garrido en la rueda de prensa celebrada en La Moncloa tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para Garrido el sistema democrático tiene "dos pilares" que son el Gobierno y la oposición que, en su opinión, es "igual de esencial" porque es el "mecanismo de control".

El presidente de la Comunidad de Madrid se ha preguntado además qué comentaría la gente si "alguien que no fuera el candidato de Podemos dijera que sólo se queda si gana las elecciones".

"Nos habría caído hoy la mundial", ha añadido el presidente, que cree que "a algunos dirigentes políticos se les consiente todo".