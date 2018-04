Garrido: Nada va a dejar tranquila a la oposición, que no busca la verdad

El portavoz del Gobierno madrileño, Ángel Garrido, cree que Cristina Cifuentes ya ha aclarado las incógnitas sobre su máster y que debe ser la Universidad la que aporte datos que demuestren la legalidad del curso, y lamenta que la oposición no busque la verdad, sino erosionar a la presidenta: "Nada les va a dejar tranquilos".

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Garrido -que ha negado con un "no" tajante que pueda convertirse en breve en presidente de la Comunidad de Madrid- ha asegurado que Cifuentes no se ha escondido desde que saltó la noticia de posibles irregularidades de su máster, y que, al contrario, ha dado explicaciones y aportado documentación para defenderse desde el primer día.

No obstante, ha recalcado que muchas de las explicaciones no le corresponde darlas a Cifuentes, sino que ha de ser la propia Universidad, "que dispone de todos los datos administrativos", quien debe terminar de despejar todas las incógnitas "que una alumna no puede resolver", que es precisamente lo que espera que hagan los dos inspectores nombrados por la CREU.

Respecto al pleno extraordinario de mañana en el que Cifuentes informará sobre su máster, Garrido cree que las explicaciones "siempre van a ser insuficientes" para la oposición. "Nada les va a dejar tranquilos, porque no tienen intención de conocer la verdad, sino de provocar el desgaste de la presidenta", ha apuntado.