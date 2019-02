Garrido dice que escuchará a los taxistas porque quiere llegar a acuerdos pero rechaza que desaparezcan los VTC

Así se ha pronunciado a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP que preside Pablo Casado al ser preguntado por la reunión de esta tarde con los taxistas. La Comunidad de Madrid ha convocado a las principales asociaciones del taxi a partir de las 17.30 horas en la Consejería de Transportes para abordar la propuesta de regulación del sector VTC y tratar de resolver un conflicto que entra ya en su tercera semana.

Al ser preguntado si está ganando el pulso a los taxistas, Garrido lo ha negado alegando que a él no le gusta "ganar ningún pulso" sino llegar a acuerdos, algo que, según ha dicho, ha hecho "siempre" con los colectivos con los que trabajado, firmando "muchos" pactos estos años.

"Bien es verdad que siempre me he encontrado con colectivos que querían mejorar sus condiciones, no tratar de que otros desaparecieran. Ese es el único obstáculo que hay", ha resaltado el presidente madrileño ante los periodistas.

LEGISLACIÓN PARA LA COEXISTENCIA DE DOS SECTORES

En este sentido, ha señalado que van a trabajar en una legislación que "ayude a la competencia y a la coexistencia de dos sectores a los que la ciudadanía valora positivamente" y ha rechazado que pueda ocurrir lo que ha sucedido en Barcelona, donde han "ido a la calle tres mil familias". "Eso no lo va a hacer la Comunidad de Madrid porque creemos además en la libertad de elección", ha exclamado.

Preguntado qué propondrán a los taxistas en la reunión de esta tarde, Garrido ha señalado que quiere llegar llegar "siempre" a acuerdos que permitan la "competencia y la convivencia" porque "eso es lo razonable". A su entender, la competencia es "buena para todos" y "mejora el servicio de todos los que compiten".

"Que ellos nos transmitan qué cosas quieren para mejorar el colectivo del taxi, que estamos dispuestos a hacerlo, por supuesto que sí", ha enfatizado. Sin embargo, ha dejado claro de nuevo que no aceptarán que "desaparezca un sector como las licencias VTC, que en el caso de la Comunidad de Madrid es enormemente valorado por los ciudadanos".