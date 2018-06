Garrido afirma que la "única" estrategia de Cs es "erosionar" al PP

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado hoy que la "única" estrategia que está siguiendo Ciudadanos es "erosionar" al PP mientras "acaricia todo el día" al partido socialista.

Así lo ha manifestado durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha asegurado que el populismo en España "no dejará de caer" porque se ha hecho un "hueco a la derecha y a la izquierda; uno más heavy (Podemos) y otro más pop (Ciudadanos)".

Garrido ha asegurado que estos partidos políticos han "sintonizado" con la inquietud de las clases medias pero sus medidas políticas son "falsas soluciones" para los problemas de la ciudadanía.

El presidente madrileño ha arremetido contra la formación naranja, a pesar de contar con su apoyo para gobernar en la Comunidad, y ha asegurado que "apostar por Ciudadanos es no saber a qué se apuesta".

"Sólo hay una apuesta asegura y es el Partido Popular porque todo el mundo sabe lo que vamos a hacer y es lo que esperan", ha recalcado Garrido.

Ha asegurado que si Sánchez, quien "ha perdido las elecciones, no es diputado y ha faltado a su palabra de disolver las Cámaras", es presidente actualmente "se lo debemos a Ciudadanos" y ha añadido que "hay que decírselo porque, si no, igual por sí solos no se dan cuenta".

Además, ha expresado su incertidumbre ante la capacidad de Gobierno del partido Socialista porque "todavía no ha expuesto un programa político definido, lo que demuestra una total falta de transparencia".