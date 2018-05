Garrido: "Me gustaría hacerlo tan bien que hasta mi partido creyera que puedo ser el candidato"

"Lo que el partido diga es lo que voy a hacer siempre sin poner un pero. Yo nunca había tenido en la cabeza ser presidente de la Comunidad de Madrid, y ha ocurrido, y tampoco tengo en la cabeza ser el candidato, no me interesa", ha aseverado.

"Lo que sí me gustaría es hacerlo extraordinariamente bien, tan bien, tan bien, tan bien, que hasta mi partido creyera que puedo ser el candidato idóneo, aunque luego no me proponga", ha añadido.

Preguntado por las razones por las que no citó a Cristina Cifuentes en su discurso el pasado 2 de Mayo, el presidente en funciones ha contestado que fue "un momento concreto donde había que ser más institucional que nunca", sin "introducir ningún otro elemento que podría haber sido distorsionador", aunque ha matizado que él siempre ha "hablado bien" de ella y su proyecto porque "han sido tres años fantásticos para los madrileños".

Garrido lamenta "profundamente las razones por las que se ha tenido que ir". "Se ha ido por problemas de carácter personal y no por una mala gestión ni por corrupción, lo cual es especialmente doloroso", ha apostillado. En este punto, el popular ha criticado que parece que últimamente los políticos parece que tienen que tener una "especie de limpieza de sangre".

Preguntado sobre si la persecución de la corrupción le ha pasado factura a Cifuentes, Garrido ha considerado que "lo que es evidente es que amigos no haces cuando se intenta ser riguroso en la gestión y en el examen de algunos aspectos de mandatos anteriores que, por la razón que sea, levantaban alguna sospecha".

"Ella adoptó una actitud valiente que habría que haberla puesto en valor mucho más de lo que se hizo", ha declarado después de afirmar que de él no saldrá nada negativo porque nunca ha hecho "nada malo ni fuera de la legalidad" aunque "una cosa distinta es que alguien pueda intentar buscar cosas para tergiversarlas o convertirlas en lo que no son".

LA SOLUCIÓN DE GÉNOVA

Ángel Garrido ha definido de "inteligente" la solución adoptada por el partido porque "no es muy invasiva". Él también hubiera elegido a Pío García Escudero como presidente del PP de Madrid. Sobre Pablo Casado ha destacado que es "más que razonable que esté en esa comisión gestora porque es un activo del partido".

En cuanto a su relación con Ciudadanos, el presidente en funciones ha trasladado que siempre ha sido "buena" y que tratará de que así continúe "aun a sabiendas de que cuanto más se acerque el periodo electoral más fácil es que surjan conflictos, reales o impostados".