Garrido insiste en que no va a aplicar el modelo catalán con VTC: "Ese acuerdo no es posible porque Madrid es libertad"

En declaraciones a los medios tras asistir a la presentación del Año Nuevo chino, Garrido ha indicado que Cataluña es una región que camina hacia "la Edad Media", con prohibiciones para construir más hoteles o medidas contra la turistificación, y que Madrid no va a ir en ese sentido.

"Eso es lo contrario de lo que va a hacer Madird, con libertad de mercado y de competencia", ha señalado el presidente madrileño, quien ha asegurado que eso es lo que permite a la región crecer. Además, no está dispuesto a mandar a 8.000 personas "al paro".

Por ello, ha admitido que están "abiertos a negociar" pero no con cosas que vayan en contra de la legalidad. "Con eso, no", ha remarcado, para criticar que haya un grupo de taxistas que traten de negociar con "coacciones y presiones ilegítimas".

Garrido ha explicado que se han hecho varios documentos, el último, con el Ayuntamiento de Madrid, y los taxistas son los únicos que han rechazado la propuesta de borrador del proyecto de ley. "Esfuerzos se han hecho por parte de todos, ahora tienen que hacerlo ellos", ha añadido, en relación a los taxistas.

En este sentido, ha indicado que hay taxistas que en su día votaron que no a esta huelga indefinida, que empezó hace ya una semana, y que ahora se encuentran "secuestrados" como los ciudadanos". "Cuando se va a 'todo o nada, se pueden quedar con nada", ha advertido de nuevo.

Garrido ha lamentado que los taxistas están "teniendo una pérdida de imagen lamentable". "Unos pocos están deteriorando a pasos agigantados su imagen", ha indicado, para insistir en que sigue abierto a negociar con las dos partes pero no a cerrar un sector "porque no es legal y no es lo que quieren los ciudadanos".

Sobre la actuación de la Delegación de Gobierno a la hora de desalojar el Paseo de la Castellana, ha indicado que "parece que por fin ha empezado a trabajar", en relación a que ya es posible la circulación, y ha recordado que la ocupación de la vía pública es de hace "dos noches, no una".