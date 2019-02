Garrido critica la "parafernalia" que se ha creado en torno a las comisiones y defiende que "la verdad será judicial"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha criticado este martes "la parafernalia" que se ha creado en torno a las comisiones de la Asamblea de Madrid y defiende que "la verdad será judicial".

Lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en esta ocasión en la Consejería de Justicia, donde ha sostenido que tanto en la comisión de universidades como en el resto "no ha habido ningún interés por averiguar nada, ni por ayudar, ni colaborar" sino que simplemente había "un interés absolutamente político por parte de los grupos de la oposición".

A su parecer, estos han utilizado "no adecuadamente los recursos de los que dispone la Asamblea" para asuntos que tenían que ver "con un interés más partidario que de otra naturaleza".

En cuanto a las comparecencias de la expresidenta regional Cristina Cifuentes y del presidente del PP, Pablo Casado, en la comisión de universidades, Garrido ha defendido que "no aportaban absolutamente nada". "Por lo tanto entiendo que es razonable que no acudan pero insisto creo que no había ningún interés en que esa comisión sirviera para nada", ha reiterado.

En este sentido, ha aprovechado para lanzar que las conclusiones de la comisión de investigación sobre corrupción política, que se conocieron la semana pasada, "estaban preparadas incluso antes de presentarse la propia comisión".

Para Garrido, se busca "hacer una causa general", algo que "expresamente está prohibido", así como "meter todos los temas posibles y en todos acabar diciendo oque había algo más".

"Afortunadamente los temas de los que hablamos están judicializados. Las resoluciones la tendrán los tribunales de justicia. Creo que ha sido un ejercicio absolutamente estéril tratar de hacer una especie de juzgados adiciones a los que ya estaban dirimiendo diferentes asuntos", ha espetado.

El dirigente autonómico ha recordado que el Gobierno regional ha sido "el primer interesado" en que cuando vieron cualquier cosa que pudiera llamar la atención o que pudiera suponer irregularidad llevarlo a la Fiscalía, tal y como hicieron con el Canal de Isabel II, "que dio lugar al caso Lezo", o con el Campus de la Justicia, en cuanto llegaron los informes.