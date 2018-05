Garrido: Hay personas mejores que yo como candidato y apoyaré lo que diga PP

El presidente madrileño en funciones, Ángel Garrido, ha agradecido la confianza del PP al nombrarle candidato a la investidura, y aunque no sabe si el partido ya le ha descartado como candidato a las elecciones de 2019 cree que "objetivamente hay personas mejores" y que él "estará detrás" apoyando lo que proponga su partido.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Garrido ha reiterado que no tiene "ninguna intención" de presentarse a las elecciones en 2019, como tampoco la tenía de sustituir a Cristina Cifuentes al frente del Ejecutivo, y menos "en estas circunstancias".

"Tenemos la fortuna de que nuestro partido es de proyecto, y que tiene muchas personas muy válidas, seguramente mucho mejores que yo, para encabezar una candidatura. Es una gran suerte para el PP no ser un partido de personalismos, sino de proyecto, y se me ocurren muchas personas que podrían ser mucho mejores candidatos que yo. Yo apostaré por cualquier de ellos que decida el partido", ha subrayado.

Ha reiterado que su única ambición en este momento, si la Asamblea finalmente le inviste presidente la semana próxima, es "tratar de hacer las cosas bien y culminar el proyecto del PP en este último año que queda de legislatura". "Es lo que me toca, y ya es mucho", ha señalado.

Por lo pronto, ha agradecido "profundamente" la confianza del presidente del partido, Mariano Rajoy, y de la dirección nacional del PP en él, y ha dicho comprender que hayan tardado unos días en anunciar su nombre, un tiempo que le parece "razonable".

"No habrá habido persona más evaluada que yo, y más cuestionada", ha reconocido, antes de admitir que si él hubiera tenido que tomar una decisión así no lo habría hecho "a la ligera, ni en media hora ni en dos días".

Ha desvelado que esta mañana ha hablado con Rajoy, a quien ha agradecido que le haya elegido y a quien ha prometido "lo que sí que soy capaz de hacer: trabajar".

"Le he dicho que voy a llevar a cabo proyecto del PP, le he dicho que va a haber trabajo, esfuerzo, y que espero que recuperemos la confianza de muchos ciudadanos que, hoy por hoy, en un momento complicado, seguramente no nos la otorgan en las encuestas, pero estoy convencido de que dentro de un año la confianza nos la van a otorgar", ha señalado.

No ha querido desvelar, no obstante, lo que Rajoy le ha dicho a él en la conversación, y se ha limitado a decir que el presidente le ha deseado suerte y que las cosas vayan bien.

Garrido también ha hablado -ayer lo hizo- con el recién nombrado presidente del PP en Madrid, Pío García Escudero, a quien felicitó por su nombramiento porque considera que con su "gran trayectoria y experiencia" es "la mejor elección posible para llevar las riendas del partido".

"Conoce profundamente el PP, ha sido presidente ya hace algunos años, y es una persona entregada, trabajadora, honesta... Creo que la elección es estupenda", ha añadido.

Respecto a Juan Carlos Vera, que fue nombrado secretario general del PP de Madrid (cargo que hasta ayer tenía el propio Garrido), ha dicho que habla a menudo con él, y que le mandó un mensaje para felicitarle.

"Tengo mucha relación con él y sabe que me alegro mucho. Le deseo todo lo mejor", ha asegurado.

Se ha mostrado convencido de que la dirección del PP ha escogido a García Escudero y a Vera pensando en el interés general, y ha asegurado que no tiene "nada que objetar, al contrario", porque con ambos mantiene "muy buena relación" y los dos "anteponen los intereses generales y los del partido al suyo propio".

Por otro lado, y preguntado sobre los cambios en el Gobierno cuando él sea investido presidente, Garrido ha dicho que hasta que no se produzca la investidura no va a tomar decisiones, pero sí ha avanzado que nombrará a un nuevo consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno -cargo que él ostenta- porque él no va a compaginar esas funciones con la de la Presidencia.

"Es bueno que haya personas trabajando cada una en una materia, es la mejor forma de que las cosas salgan bien", ha señalado.