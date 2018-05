Garrido acude como presidente en funciones al primer pleno sin Cifuentes

La Asamblea de Madrid ha celebrado hoy el primer pleno con Ángel Garrido como presidente en funciones de la Comunidad y el primero sin Cristina Cifuentes, que el pasado martes renunció a su acta de diputada después de hacerlo de los cargos de presidenta regional y de presidenta del PP de Madrid.

La ausencia de Cifuentes no ha sido visible en el hemiciclo porque todos los miembros del Gobierno regional se han desplazado un puesto a su izquierda, de forma que Garrido ha ocupado el escaño en el que hasta ahora se sentaba la que hasta ahora era su jefa directa.

Cifuentes dimitió como presidenta de la Comunidad el pasado 25 de abril tras días de polémica por las irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y después de la publicación de un vídeo sobre un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

Desde entonces está ejerciendo la Presidencia de la Comunidad de Madrid en funciones Garrido, que previsiblemente será investido presidente en el pleno de los días 17 y 18 de mayo con los votos a favor de PP y Ciudadanos.

Al inicio del pleno de hoy ha jurado su cargo de diputado del PP Federico Jiménez de Parga, que ha reconocido en declaraciones a los medios que ni él ni nadie se imaginaba que fuera a asumir el acta por la renuncia de Cifuentes.

A pesar de las circunstancias políticas, se ha mostrado encantado de volver a su "casa", donde ya trabajó como diputado en anteriores legislaturas, y a disposición "de lo que diga el Partido Popular".

Garrido no ha hecho ninguna declaración ni dentro ni fuera del hemiciclo, ya que en este pleno no ha habido sesión de control al Gobierno por decisión de la Junta de Portavoces, donde el PP y Ciudadanos defendieron que no se puede controlar a un Ejecutivo en funciones.

En cambio, sí ha habido iniciativas largas, como la toma en consideración de dos proposiciones de ley y una comparecencia del consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, para explicar la situación de las residencias públicas de la Comunidad.

"Es un orden del día un poco contradictorio, se han eliminado las preguntas pero se mantienen comparecencias que son también control al Gobierno", ha declarado a los medios el portavoz del PSOE-M, Ángel Gabilondo.

El portavoz socialista ha negado que Garrido vaya a ser un presidente "interino", como asegura Ciudadanos, ya que "cuando uno es nombrado presidente" lo es "de pleno derecho y con todas sus funciones y competencias".

"Si lo apoyan, que sepan que van a apoyar a un presidente de verdad, a un presidente elegido en el Parlamento", ha añadido.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, también ha criticado que en el pleno de hoy no haya preguntas al Gobierno, ya que ha comentado que Garrido "lleva 15 días en funciones adoptando medidas ejecutivas que se van a quedar sin controlar".

"Tenemos una situación de caos y de no estabilidad gracias a la actitud irresponsable de Ciudadanos", ha sostenido.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha vuelto a pedir a Garrido que garantice "que no haya más escándalos ni más situaciones de inestabilidad en la Comunidad de Madrid".

"Son ocho o diez meses de legislatura efectiva hasta que se convoquen elecciones de mayo de 2019 y hasta entonces quiero tener a un presidente de la Comunidad de Madrid que no nos genere más sobresaltos", ha manifestado.

Desde el PP, su portavoz, Enrique Ossorio, ha comentado que en la reunión que ha mantenido con su grupo parlamentario previa al pleno ha recordado la "relevante" trayectoria de Cifuentes como presidenta de la Comunidad.

Tras abandonar su carrera política, Cifuentes solicitó ayer la reincorporación a su plaza de funcionaria en la Universidad Complutense, una decisión que han respetado todos los portavoces parlamentarios, que creen que está en su "derecho" y lo ven "lógico".