Garrido se muestra "radicalmente en contra" del plan de alivio de la deuda para Cataluña y Valencia porque "incumplen"

Así ha mostrado su posición Garrido en declaraciones a los periodistas después de un acto en la Residencia de Mayores Gastón Baquero en Alcobendas, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya puesto en marcha este Plan.

"Estoy radicalmente en contra de que se haga. Creo que está mal porque no se puede premiar a quien incumple. Si hay comunidades como Cataluña o Valencia que han incumplido con la deuda lo que no se puede hacer es premiar a los malos estudiantes, yo creo que hay que premiar a los buenos para que los malos tomen como ejemplo que si lo haces bien se este premia", ha criticado el presidente madrileño.

En este punto, Garrido ha lamentado que ocurra "lo contrario" y que este sistema sea "muy perverso", porque a Madrid se le "perjudica por hacerlo bien", algo que "es increíble". "Ayudar me parece bien, pero buscar soluciones 'ad hoc' para dos comunidades por diferentes intereses que todos tienen que ver por intereses políticos del presidente del Gobierno y no de los intereses generales me parece mal", ha zanjado.