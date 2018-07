Garrido niega "rotundamente" que haya presionado a miembros del PP para que voten a Cospedal: "Esto nos hace daño"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha negado "rotundamente" este miércoles que haya presionado a miembros del PP para que voten a la candidata a presidirlo María Dolores de Cospedal. "Esto nos hace daño y da una imagen que no se merece el partido", ha dicho.

Así ha respondido Garrido a los medios de comunicación, en un acto en Humanes, al ser preguntado por la información de la 'Cadena Ser' que recoge que el presidente habría presionado a alcaldes de la región y presidentes de distrito para que dieran su voto en las primarias del PP a la exsecretaria general del partido.

"Esto no se ha producido. Yo no he hecho ni una sola llamada a ningún alcalde ni a ningún presidente de sede, a ninguno", ha asegurado. Garrido ha señalado que "si alguien de verdad ha sufrido algún tipo de llamada de esta naturaleza lo que tiene que hacer es denunciarlo ante el Comité Organizador" y también decírselo a él mismo.

"Si a alguien de mi entorno se le ocurriera hacer algo semejante estaría cesado fulminantemente en ese momento. En la vida he perdido y he ganado cosas pero siempre he jugado con limpieza", ha apostillado.

En este punto, Garrido ha deslizado que no le parece "muy limpio" hacer acusaciones genéricas. Dichas acusaciones le consta que no vienen del candidato a presidir el PP Pablo Casado ni de su entorno porque ha hablado "personalmente" con él.

El dirigente madrileño ha trasladado que "ocurre a veces que en estos procesos electorales algunos, no precisamente los candidatos ni siquiera los que trabajan mano a mano con ellos, intentan tratar de quedar bien con este tipo de asuntos" pero, a su parecer, "esto perjudica la partido".

Él asegura que también podría hacer ese tipo de declaraciones genéricas, pero no lo hace "por respeto al PP y por el cariño" que le tiene a la formación. Garrido ha defendido que cada uno está trabajando por el candidato que es mejor y él apuesta por Cospedal. "Si gana me alegraré mucho pero si no gana también porque cualquiera de los otros dos candidatos son estupendos", ha dicho.

En este sentido, ha incidido en que el proceso se está realizando "con limpieza y con honestidad" y ha insistido en que "flaco favor haría alguien si presionara a los demás porque el día después de las elecciones gane quien gane tiene que contar con todos".

Por su parte, fuentes del PP de Madrid han asegurado a Europa Press que, en el seno de la formación regional, no tienen constancia de ningún tipo de presión, mucho menos del presidente regional.