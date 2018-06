Garrido trabaja para que PP vuelva a ganar en 2019 con él al frente o con cualquiera de sus compañeros

En los Desayunos Informativos, organizados por Europa Press, Garrido ha descartado que exista riesgo de que él no sea el aspirante si la candidata a liderar el PP María Dolores de Cospedal no se alza con el triunfo. Y es que, Garrido ya se ha posicionado claramente del lado de la exsecretaria general.

"Yo creo que no está en riesgo nada que no exista. No me juego nada, yo soy solo el presidente de la Comunidad de Madrid en este año que queda, que es muy largo", ha dicho. De cara a las próximas elecciones autonómicas, Garrido ha desgranado que le gustaría tener como "ticket" electoral al portavoz del Grupo Municipal Popular, José Luis Martínez-Almeida.

En otro momento, al ser preguntado por el lanzamiento de su marca personal --sus iniciales con el color del PP y con las estrellas de la bandera de la Comunidad--, Garrido le ha quitado importancia y ha incidido en que fue una idea de las personas que trabajan con él. La usará en sus redes personales y no teme que confundan las letras con el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo. "Si me confunden con él casi que gano algo", ha dicho.