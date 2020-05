Garzón llora la muerte de Anguita, "camarada, inspiración y ejemplo"

El ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha utilizado este sábado su cuenta de Twitter para expresar su incredulidad por la muerte del ex coordinador general de su partido, Julio Anguita, a quien ha agradecido su "inspiración" y ejemplo.

"Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo", ha lamentado Garzón en la red social tras conocer la noticia del fallecimiento de Anguita a los 78 años en el hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ingresó de urgencia hace una semana tras haber sufrido una parada cardiorrespiratoria en su domicilio.

"Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada. Te echaremos tanto de menos. Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz", ha escrito el actual líder de IU.

También el partido ha expresado su dolor con un mensaje en Twitter en el que, tras asegurar que se trata de "la peor de las noticias", se despide de quien fuera su líder ,"compañero y maestro" asegurando que Anguita fue "un político honrado, una mente brillante, un absoluto referente para la izquierda de este país".

"Que la tierra te sea leve, querido Julio. Continuaremos humildemente tu obra", asegura.

Para IU de Madrid "resulta imposible transmitir el dolor de este momento", ha afirmado en un tuit en el que añade que "Julio Anguita siempre permanecerá con nosotros".