Garzón (IU) antepone llegar a un acuerdo programático con el PSOE a entrar en un gobierno de coalición

En rueda de prensa en la sede de la Fundación de Izquierda Unida, ha señalado que cualquier decisión de acuerdo con los socialistas pasará por el refrendo de la militancia de IU, y dice estar abierto a las múltiples posibilidades de colaboración con el PSOE. Además, ha condicionado el apoyo a una investidura de Sánchez a ese acuerdo programático, aunque ha insistido en que lo primero es hablar de "acuerdo y pacto" y no empezar la casa por el tejado.

"Nosotros pondremos sobre la mesa nuestro programa, le diremos al PSOE lo que queremos", ha señalado, para luego apuntar que IU estará representada en todas las mesas de negociación en las que esté Unidas Podemos y PSOE.

Con todo, Garzón ha insistido una y otra vez en que los socialistas han querido esperar a abrir negociaciones a después del 26 de mayo porque "quería explorar la vía naranja". Por su parte, ellos defenderán su programa y debatirán la fórmula concreta de colaboración siempre teniendo en cuenta que las pretensiones de Iglesias de entrar en gobierno de coalición "son legítimas".

EN CONFLUENCIA MEJOR QUE EN SOLITARIO

Por otro lado, ha defendido las candidaturas de unidad popular con Podemos porque allá donde han ido en confluencia han aguantado "mejor" que cuando la formación se ha presentado en solitario. Señala que donde se han presentado por separado, han caído de media un 10 por ciento, mientras que donde se han presentado bajo el paraguas de Unidas Podemos, la caída ha sido del 6 por ciento.

Como ejemplo, ha puesto la provincia de Valladolid, donde ni Podemos ni IU obtienen escaño por separado mientras que Vox sí, y eso que la suma de ambas fuerzas del espacio de la izquierda consiguieron más votos que los de Abascal.

Por este motivo, desde IU defiende la unidad del espacio político de la izquierda porque a pesar de no ser la "panacea", sin él "hubiera sido mucho peor". No obstante, señalan que los resultados son malos, que seguirán analizándolos el 8 de junio en la Asamblea Político y Social (máximo órgano de dirección entre congresos) de la formación, pero de cara al futuro cree que "es evidente que la unidad sigue siendo el camino, el único camino".

Además, Garzón ha señalado que si bien la pérdida de apoyos de la candidatura de unidad popular en un mes es evidente desde las generales, el desgaste del espacio "es acumulado" y constata que muchos votantes, desde las primarias del PSOE y desde la moción de censura a Rajoy, han vuelto "al regazo" de los socialistas. Al respecto, ha pedido un debate sereno y ha conminado a que no se trate de buscar culpables, porque esto "no es fructífero".

Preguntado por la división de ese espacio de unidad en Madrid, Garzón ha señalado que a Íñigo Errejón (candidato de Más Madrid a la comunidad) ir por libre no le ha servido para llegar a presidir. "La decisión no ha sumado y por lo tanto la tesis no ha sido positiva", ha matizado, para acto seguido apuntar que "entrar en una suerte de guerra civil no ayuda a nadie". Nuestras decisiones nos han llevado a esta situación. Es un problema grande para las familias trabajadoras.

Por otro lado, sobre los críticos que en el seno de IU piden una asamblea extraordinaria para dirimir si la confluencia con Podemos ha fracasado, Garzón ha negado que sea necesario abrir ese espacio ya que las tesis defendidas en la última "siguen vigentes". "Se celebrara cuando corresponde, en junio de 2020", ha cerrado.