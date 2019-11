Garzón recalca que será IU quien decida sus representantes en el futuro Gobierno, pero ya adelanta su disposición

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha señalado este lunes que será su organización política quien decida colectivamente la persona o personas que entran en el futuro Gobierno de coalición, y ya ha adelantado que él, "como dirigente de IU y como militante", está dispuesto "a asumir las responsabilidades que se decidan colectivamente".

En una entrevista concedida a Europa Press por la presentación de su nuevo libro '¿Quién vota a la derecha?', que se podrá adquirir en librerías desde este martes, Garzón ha aseverado sin embargo que no participa en política "por gusto o preferencia personal", y que por encima de todo está la orientación política.

"Yo asumí ser candidato a diputado en 2011, y antes era investigador en la universidad, y acepté por compromiso político. Nuestra orientación política está por encima de las preferencias personales, es una orientación colectiva", ha añadido.

SIN AMBICIONES PERSONALES

No obstante, el líder de IU ha recalcado que como dirigente y militante de IU asumirá las responsabilidades que se decidan colectivamente, "sin entrar en ambiciones personales". De hecho, ha apuntado que el objetivo es "hacerlo lo mejor posible" pero sabiendo que están en política de forma contingente y que por lo tanto si no lo hacen bien "será el momento de otras personas".

Por esto, ante la pregunta de si le gustaría ser ministro en un Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, Garzón ha abogado por reformular esa pregunta y decir que "llegado el momento en el que la organización decida, si le parece oportuno, que asuma determinadas responsabilidades", él estaría dispuesto.

Asimismo, Garzón ha recordado que IU viene de una tradición política que no le ha dado "una prioridad enorme" a lograr cargos, aunque ha subrayado que con esto no quiere decir que no sea importante el hecho de estar en un Consejo de Ministros.

En este sentido, ha reiterado que la fase de las negociaciones a día de hoy se centran en debatir de programa y de competencias, y que por lo tanto piensan en global. Una vez que se defina el espacio de Unidas Podemos en el Gobierno, entonces verá qué funciones le toca a cada uno, pero "siempre pensando en el interés colectivo y no en cuotas" porque "no es positivo pensar así".

"Hay que conseguir una representación en la que todos nos representen. Cuando Pablo Iglesias sube al estrado, yo me siento representado. Hay que conseguir que el resultante permita a todos sentirnos representados", ha apostillado, para luego añadir que en el seno de Unidas Podemos "habrá que contar con todo el mundo de manera integral y no haciendo cupos".

TODOS LOS DIRIGENTES EN LAS NEGOCIACIONES

Por otro lado, el coordinador federal de IU ha confirmado que "todos los dirigentes estatales" cuyas formaciones están implicadas en el Gobierno de coalición participan en las negociaciones, y que una vez superada esta primera fase de programa y competencias, entonces se hablará del reparto.

Ha vuelto a incidir en que tanto IU como el resto de fuerzas aliadas tienen una gran capacidad para gobernar, y que de hecho lo han demostrado en ayuntamientos y comunidades autónomas. Pero ha descartado adelantar qué personas podrían engrosar esos ministerios de Unidas Podemos en aras de guardar "la discreción necesaria".