Garzón: El PSOE allana el terreno para pactar con PP y Cs y aplicar recortes

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha criticado este miércoles la "derechización" del PSOE que está, opina, "preparando el terreno" para "facilitar acuerdos de cualquier naturaleza" con PP y Ciudadanos y aplicar así "recortes" frente a los avisos de una "recesión económica".

IU ha presentado este miércoles su programa electoral, que ha resumido en 22 medidas "para un país con futuro", y en el que han participado tanto Garzón como el candidato número tres por Madrid, Enrique Santiago, la portavoz del partido Madrid y diputada autonómica, Sol Sánchez, y la dirigente de Jóvenes de IU Irene García-Durán.

Garzón ha opinado que el PSOE se encuentra "en una mutación rápida y acelerada" con la que allana el terreno para pactar tras el 10N y aplicar así dichos recortes y ha sostenido que "cuanto más fuerte esté la izquierda" mejor podrá "neutralizar" algún tipo de acuerdo entre PSOE, PP y Ciudadanos.

Ha criticado que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, se haya referido días atrás a la coalición de Unidas Podemos, de la que forma parte IU, como "extrema izquierda" y ha ironizado: "Yo no me he movido. Igual el problema es que Sánchez se ha movido a la derecha y nos ve más lejos".

A renglón seguido, ha dicho el dirigente de IU que "la representación gráfica" que ha esbozado del PSOE es la de un partido que se ha movido hacia la derecha y "ya ni disimula".

Para Garzón, las recetas que se aplican, tanto en Europa como en el resto del mundo, ante una crisis económica está contribuyendo a "normalizar" las "medidas coercitivas y el autoritarismo", así como "las actuaciones desproporcionadas" de la policía y ello, lamenta, "lanza un mensaje a las clases sociales" para que se desentiendan de la política.

Entre las propuestas que propugna IU, ha citado el plan de empleo en el que sea el Estado el que "da trabajo en última instancia" a los desempleados para que puedan "vivir dignamente", en lugar de ser "prestamista" a fondo perdido para rescatar a bancos con la consiguiente pérdida de 60.000 millones de euros.

Ha explicado Garzón que contribuiría a generar empleo y, por consiguiente, mantener la economía activa al impulsar el consumo y ha afirmado que es un plan que incluso se está debatiendo en Estados Unidos y que propugnan dirigentes de la Reserva Federal.