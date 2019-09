Garzón dice seguir actuando como "facilitador", pero no ve voluntad en PSOE

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha admitido que su rol en la negociación de investidura como miembro del grupo confederal de Unidas Podemos sigue siendo de “facilitador”, a pesar de que no confía en que el PSOE tenga “voluntad” para pactar un acuerdo.

No se ha mostrado “optimista” de que jugar ese rol vaya a servir para aliviar las tensiones entre ambas formaciones porque está convencido de que el PSOE quiere conseguir los apoyos “por la vía del chantaje, de la extorsión emocional e incluso política”, según ha dicho este lunes en Radio Nacional.

Porque así considera que el PSOE actúa con el resto de fuerzas políticas, no solo con Unidas Podemos, a las que transmite el mensaje de que “si no me apoyas va a ser peor para ti”, y por eso asegura que desde su grupo no se van “a dejar utilizar para trasladar una sensación de ruptura” interna.

Garzón ha aludido al receso que IU pidió minutos antes de la votación de investidura del pasado julio para que el PSOE pudiese considerar la propuesta que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanzó desde el escaño, solicitando las políticas activas de empleo.

“Si no acepta un tiempo extra necesario en cualquier negociación, porque no siempre sale como uno quiere desde el principio, a mi me traslada un mensaje: que no estaban interesados en ella y habían encontrado una forma de escapar”, ha añadido.

Y desde esa perspectiva analiza la propuesta programática con 300 puntos que presentará el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la cual considera que carga más con “un sabor a campaña electoral” que con un “espíritu de voluntad de negociación”.

Garzón ha defendido las demandas de Iglesias y su gestión en la negociación de julio y ha justificado su insistencia en formar parte del Consejo de Ministros con que un gobierno en solitario del PSOE podría “al día siguiente hacer acuerdos con PP y Ciudadanos”.