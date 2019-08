Gaza: Cinco años, cinco testimonios

A cinco años de la guerra entre Israel y las facciones palestinas de la Franja de Gaza, Efe viajó a algunos de los lugares más afectados por el conflicto y habló con heridos, familiares de víctimas y activistas a ambos lados de la frontera, que opinaron sobre qué cambió desde entonces y qué hacer a futuro.

La guerra del 2014 duró 51 días, causó 2.251 muertos palestinos -incluidos 1.462 civiles de los cuales 551 eran menores- y muertos 73 israelíes (seis de ellos civiles), varios miles de heridos y millones de dólares en pérdidas económicas por daños en infraestructura que aún se siguen reparando.

Más allá de lo que cuenten los números y los registros del enfrentamiento, uno de los más sangrientos en décadas, sus protagonistas transmiten cómo se vivió en el terreno y cómo este cambió sus vidas.

Alla Mustafa - Palestina. Perdió a su madre y hermanos.

"No he podido volver a tener un vida normal aquí", señala la joven palestina Alla Mustafa, que tenía 16 años durante la guerra, en la que perdió a su madre y sus cuatro hermanos menores de edad en un bombardeo israelí en Rafah, al sur del enclave.

"Si tuviera el poder en mi mano para hacer algo contra los judíos que mataron a mi madre y mis hermanos, les haría lo mismo que me hicieron a mí, para que sientan el mismo dolor", apunta la joven, evidenciando que las heridas del conflicto siguen más que abiertas.

Mustafa lamenta junto a su padre: "Ya no pienso en lo que ocurrirá mañana. Después de la muerte de mi madre y mis hermanos, no pienso en nada. Ni quiero que me perturbe la política ni el futuro".

Y asegura que para lo que no está preparada es para vivir otra guerra, aunque espera "cualquier cosa de los judíos", "cualquier noche o cualquier día".

Jehan Berman - Israelí, herido.

Jehan Berman, un agricultor israelí que por entonces vivía en una de las comunidades israelíes más cercanas a la frontera, casi al final de la guerra recibió el impacto de los fragmentos de un explosivo lanzado desde Gaza, que le entraron por la espalda y salieron por el costado del pecho. Sucedió mientras hacía de escudo humano a su mujer y su hijo, que ese día celebraba su tercer cumpleaños.

"Sobreviví de milagro, pero quedamos todos traumatizados. Tratamos de retomar una vida normal pero no es fácil, porque desde entonces nunca paró", cuenta a Efe en el kibutz Maguen, mientras demuestra la limitada movilidad de su brazo izquierdo, en cuya mano perdió toda sensibilidad.

Cuando Berman dice que "nunca paró", se refiere a la tensión que desde entonces prácticamente no ha cesado en la zona, ya sea por las protestas semanales en la franja conocidas como las Marchas del Retorno y duramente reprimidas por el Ejército israelí, los recurrentes intercambios de fuego o por los recientes intentos de infiltración por parte de gazatíes armados.

Ahed Baker - Palestino. Perdió a un hijo, un nieto y dos sobrinos

"En el futuro no habrá una sola guerra, habrá muchas. Nosotros y los israelíes estamos en un conflicto permanente e interminable a menos que nos otorguen nuestros derechos", opina Ahed Baker, padre de Zakaria, uno de los cuatro niños fallecidos en uno de los episodios más trágicos de aquel conflicto, cuando fueron bombardeados mientras jugaban en las playas de la ciudad de Gaza.

"Quedamos destruidos después de la guerra, psicológica y financieramente: mataron a niños y destruyeron nuestra economía", agrega.

"Ruego a Dios que se vengue del Estado de ocupación (Israel) y de aquellos que lo respaldan y apoyan, principalmente aquellos que les dan armas, como el tirano estadounidense", maldice Baker.

Roni Keidar. Israelí, activista pro-paz.

Keidar, residente de la comunidad de Netiv Haasará, a tan solo 400 metros de Gaza, forma parte de una organización que intenta establecer lazos entre gente de ambos lados del conflicto. "Hay dos formas de salir de una situación como esa, una es salir con más odio y resentimiento y la otra es decir 'paremos un segundo y busquemos la razón de por qué esto esta pasando y la manera de detenerlo".

Contrario a la opinión de muchos de los residentes de las comunidades israelíes fronterizas, ella no cree que la solución pase por una nueva guerra para erradicar a Hamás, el movimiento islamista que controla de facto el enclave desde 2007, sino en mejorar la calidad vida de los residentes de Gaza.

"Hay que darles una vida que tenga sentido vivir", porque hoy lanzan cohetes hacia Israel sin temor a las consecuencias "porque no tienen nada para perder", explica.

Samir Zaqout. Palestino, activista de derechos humanos.

Zaqout, director de Monitoreo y Concienciación del Centro de Derechos Humanos Al Mezan, coincide con la necesidad de mejorar las condiciones de vida en la franja y alerta que la "pobreza (80 %) y el alto desempleo (70 % entre los jóvenes)" están provocando unos niveles de estrés y de violencia que incluso los gazatíes ejercen contra ellos mismos.

Remarca también la importancia de solucionar las divisiones políticas internas palestinas, que "están matando todo proceso político para dar a la gente en Gaza una esperanza de que algún día tendrán una situación diferente, que tendrán una vida normal como otros".

Y advierte que es por estos factores por lo que la gente ha comenzado a "pensar individualmente en vengarse por lo que pasó con sus familias", porque "ya mucha gente piensa que no hay nada peor" que la situación actual, en la que "no hay nada que perder".

También asegura que muchísimos jóvenes piensan en emigrar "porque aquí solo hay muerte y cualquier sitio es mejor que vivir en Gaza". Y quienes permanecen, creen que no hay nada peor "que lo que tienen, ni siquiera una guerra, porque no hay nada que perder". "No creo que ahora nadie condenara a Hamás si toma alguna acción para iniciar una agresión", predice.

Pablo Duer y Laura Fernández Palomo