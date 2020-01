Geis (JxCat) cree que defender la Presidencia es una "cuestión de radicalidad democrática"

"Defender las instituciones de Cataluña y la Presidencia de la Generalitat, después de ayer, es cuestión de radicalidad democrática. Y es que aquellos que defienden la radicalidad democrática más allá del soberanismo hoy no se pueden poner de perfil", ha advertido en el pleno del Parlament.

Ha anunciado que votará en contra de la propuesta del PSC sobre la inhabilitación de Torra porque se refiere a la resolución que ha tomado la JEC en el ejercicio de sus competencias, y Geis considera que este organismo "no tiene competencias para poner y sacar presidentes".

La dirigente de JxCat ha insistido en que en Cataluña "no mandan las togas, no manda el Rey, no manda el 155, no manda la JEC", sino que manda la ciudadanía catalana, y ha destacado que esto es lo que se desprende de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que reconoce la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras.

Además, ha acusado al Estado de tener un problema de falta de democracia y de ser "un país con graves déficits de independencia judicial".