La Generalitat dice que no tiene fecha para la reunión de la mesa del diálogo

La portavoz del Govern catalán, Meritxell Budó, ha asegurado este domingo que la Generalitat no tiene fecha concreta para la reunión de la mesa del diálogo con el Gobierno y que la figura del mediador es ahora "más importante que nunca".

En una entrevista con Catalunya Radio, Budó ha afirmado que el Govern siempre ha considerado que hay que resolver desde el diálogo "lo que es un conflicto político" y que espera que haya una "voluntad real" de llevarlo a cabo.

Sin embargo, ha mostrado su escepticismo sobre la voluntad real del PSOE de avanzar en la resolución de este conflicto político, motivo por el cual considera "más importante que nunca la figura del mediador".

Ha dicho que esta figura no es una condición "sine qua non", pero cree que, si hay voluntad de resolución del conflicto, debería ser parte de la solución y no del problema.

La consellera también ha asegurado que todavía no se ha decidido si se avanzará la entrada de las regiones sanitarias de Barcelona y Lleida a la fase 3 de desconfinamiento antes del 22 de junio si la pandemia evoluciona de manera favorable, tal y como apuntó ayer la consellera de Salud.

"Esta propuesta no me consta que haya pasado por el Procicat", ha dicho Budó, y ha insistido en que esta semana el Govern trabajará en esta posibilidad, pero que todavía no se ha tomado ninguna decisión.

Budó también ha explicado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pedirá hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cumplimiento de todos los compromisos pendientes con Cataluña, una inyección de liquidez y la flexibilización del objetivo del déficit.

Ha dicho que con un objetivo del déficit del 0,2 %, Cataluña no puede hacer frente a los gastos sobrevenidos por la pandemia del coronavirus, unos 4.000 millones de euros, y ha pedido "claridad" a la hora de repartir los 16.000 destinados a las autonomías.

También ha criticado la "recentralización" del Gobierno y considera que la "retirada de competencias" que ha habido durante el estado de alarma ha sido una "mala gestión de la crisis".

Sobre el suplicatorio para que la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, sea investigada, Budó ha insistido en que JxCAT siempre ha apoyado a ERC en casos de "judicialización".