'Génova' descarta que Vox se siente en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid como PP y Cs con concejal de área

Este miércoles, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha insistido en que su acuerdo con el PP para la constitución de los ejecutivos locales incluye la entrada de su partido en concejalías de gobierno. "Pone concejalías de gobierno", ha asegurado, para añadir que si los 'populares' incumplen el documento firmado, tendrán que valorar qué decisión toman como respuesta.

El PP ha subrayado que va a cumplir lo pactado con Vox y ha recordado que ambas formaciones se han dado un plazo de 20 días para hacerlo. Eso sí, las fuentes consultadas recalcan que la posibilidad de que Vox tenga concejalías de área es algo que "no se ha pactado nunca".

Según fuentes de la dirección nacional del PP, se ha hablado de concejalías de Gobierno y eso no significa que "tenga que estar en la Junta de Gobierno". Otras fuentes de la cúpula del partido apuntan en el mismo sentido alegando que dar a Vox una concejalía de área implicaría estar en la Junta de Gobierno y no hay "ninguna posibilidad".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó anoche --tras reunirse en Cibeles con los dirigentes de Vox Javier Ortega Smith e Iván Espinosa de los Monteros-- que las negociaciones avanzan dentro de un marco "razonable y sensato". A esa reunión también asistió el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto.

En parecidos términos se expresó después en esRadio el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien advirtió de que "no se puede resolver todo el primer día" porque "entra dentro de la normalidad que los acuerdos se materialicen poco a poco y no de golpe". Además, dijo que "no se pueden repartir concejalías como cartas de una baraja" y abogó por "ser respetuosos" con los alcaldes y por trabajar para que los equipos de gobierno funcionen como uno solo.

EL ESQUEMA DEL NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL

En el esquema de Gobierno municipal hay nueve áreas de Gobierno, una menos que en la anterior corporación que dirigía Manuela Carmena. Así, Begoña Villacís será la vicealcaldesa, y se ocupará asimismo de la secretaría de Junta de Gobierno, Transparencia y Participación Ciudadana. La número 2 de Almeida y vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, será delegada de Cultura, Turismo y Deportes.

El exconsejero delegado de Metro, Borja Carabante, se hará cargo de Medio Ambiente y Movilidad. La exconsejera 'popular' Engracia Hidalgo se pondrá al frente de Hacienda y Personal, y en Obras y Equipamientos es Paloma García Romero (PP) quien encabeza el área.

Silvia Saavedra será la delegada de Familias, Igualdad y Bienestar Social y Miguel Ángel Redondo de Economía, Innovación y Empleo. También de Ciudadanos, Mariano Fuentes, toma las riendas de Urbanismo.

De este modo, seis de las nueve áreas del nuevo gobierno municipal de coalición estarán capitaneadas por mujeres. Desaparecen las áreas de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social, y Políticas de Género y Diversidad. La primera queda integrada en Vicealcaldía, y la segunda en Familia y Bienestar. Se incorpora Obras y Equipamientos.

En este mismo esquema se incluyen áreas delegadas, cuyos miembros no acuden a las Juntas de Gobierno del Consistorio. Son tres, y corresponden a miembros de Ciudadanos. Sofía Miranda en Deportes; Ángel Niño en Innovación y Empleo, y Pepe Aniorte en Igualdad y Familias.

En las filas del PP se apunta a que Vox podría tener cabida en este tipo de responsabilidades pero descartan de plano que el partido que dirige Santiago Abascal tenga un asiento en la Junta de Gobierno municipal.