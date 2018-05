'Génova' dice que es una sentencia "equivocada y errónea" y subraya que Rajoy no era presidente del PP en 2003

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este jueves que su partido no comparte la sentencia del 'caso Gürtel' --que condena al PP como partícipe a título lucrativo-- y que ha llegado a calificar de "equivocada y errónea". Además, ha subrayado que en 2003, Mariano Rajoy "ni siquiera era presidente del Partido Popular".

En esa fecha, la Presidencia del PP aún recaía en José María Aznar. Rajoy fue elegido su sucesor en septiembre de 2003 y el expresidente del Gobierno le nombró entonces secretario general de partido. En el Congreso del PP celebrado en octubre de 2004, fue cuando pasó a convertirse en presidente del partido.

Maillo ha afirmado que su partido está "radicalmente" en contra de la condena que recoge el fallo y ha confirmado que la recurrirán porque recoge una "apreciación de los hechos completamente errónea". Es más, ha puesto en valor el voto particular de uno de los magistrados, que dice "todo lo contrario".

"Creo que es una sentencia equivocada y errónea y se va a recurrir inmediatamente con muchos fundamentos. Y tenemos muchas esperanzas", ha manifestado el 'número tres' del PP. Esta sentencia, tras el juicio de la primera época de Gürtel (1999-2005), considera que el PP se benefició de la trama y tendrá que pagar 245.492 euros por lucrarse del entramado empresarial de Francisco Correa.

CIÑE LA RESPONSABILIDAD A ESOS DOS ALCALDES

Maillo ha subrayado en varias ocasiones que se trata de una "responsabilidad civil" y ha criticado la "irresponsabilidad" de algunos partidos hablando de "condena" al Gobierno del PP. "Eso es falso, es una responsabilidad civil que afecta fundamentalmente a hechos ocurridos en el año 2003. Son hechos que afectaron a las elecciones municipales de Majadahonda y Pozuelo, que lógicamente pasaron hace muchos años", ha apostillado.

El coordinador general del PP ha señalado que el PP tiene "un control del conjunto de los ayuntamientos y de las campañas electorales" pero ha recalcado que no se le puede pedir que "asuma la responsabilidad en relación con hechos que ocurrieron en 2003" y en los que "en todo caso" serían responsables los candidatos municipales de esas campañas. "Si hay un candidato o dos que no lo hacen bien, es responsabilidad de los propios candidatos, no del PP", ha apostillado.

El dirigente del PP ha reiterado que no hay una "ningún tipo de responsabilidad penal" a su partido, que "no ha sido imputado ni procesado". Se trata, ha explicado, de una "obligación civil", por la que tiene que "resarcir" unos "supuestos gastos electorales que hicieron terceras personas", los candidatos de Pozuelo y Majadahonda en 2003. "Pido rigor a los partidos cuando hablan de condenas penales", ha reiterado.

En este sentido, ha explicado que la participación a título lucrativo que se le atribuye a su partido "exige imperiosamente que el partido desconozca el hecho concreto que se está investigando". "No estamos hablando de financiación irregular ni de financiación ilegal", ha exclamado, para subrayar que solo el PSOE ha sido condenado. "Nosotros no, estamos hablando de una cuestión civil", ha indicado, para afear a partidos de la oposición que estén "mintiendo", "mezclando" o "exagerando" las cosas.

Tras destacar que "ninguna de las personas condenadas en esa sentencia "está en el PP", ha criticado que se quiera extender una "mancha de sospecha" sobre los concejales y alcaldes de su partido, que hace un trabajo "honrado y honesto".

SUBRAYA QUE NO SE ESTÁ ENJUICIANDO LA CAJA B

Al ser preguntado cómo valora que esa sentencia reconozca la 'caja B' del PP, Maillo ha señalado que en ese fallo no figura esa responsabilidad a su partido porque no se están enjuiciando esos hechos.

En este sentido, ha apuntado a una posible "responsabilidad extracontable" de aquellos que forman parte del proceso, "pero no del PP". "Eso o es objeto de enjuiciamiento ni de condena. Basta con leerse la sentencia", ha abundado.