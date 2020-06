'Génova' intenta zanjar la polémica de Álvarez de Toledo con un apoyo público: "Estamos todos con ella"

El PP ha intentado zanjar este lunes con un espaldarazo público a Cayetana Álvarez de Toledo la polémica abierta tras su enfrentamiento con el vicepresidente Pablo Iglesias, asegurando que es una "fantástica" portavoz parlamentaria que cuenta con el apoyo de "todos" sus compañeros de partido. Además, ha subrayado que la "hemeroteca" del líder de Podemos "está ahí".

Así lo han afirmado la vicepresidenta del Congreso y portavoz del PP en la comisión para la reconstrucción, Ana Pastor, y la vicesecretaria de Política Social del partido, Cuca Gamarra, tras la reunión del grupo de trabajo de sanidad por la crisis del Covid-19 que ha presidido el presidente de los 'populares', Pablo Casado.

Tanto Pastor como Gamarra han recordado la "hemeroteca" de Iglesias y han subrayado que "hay constataciones de cosas que son ciertas", en alusión a las propias manifestaciones de Pablo Iglesias asegurando en un artículo que su padre había militado en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), un grupo terrorista de signo comunista que operó en la Transición.

"Siempre que todos mis compañeros hablen de hechos constatados, estaré siempre del lado de los hechos constatados y estamos todos con esta portavoz nuestra que es Cayetana Álvarez de Toledo", ha manifestado Pastor.

Ante las declaraciones de dirigentes como Alberto Núñez Feijóo, pidiendo que cesen los "espectáculos" en el Congreso, Ana Pastor ha insistido en expresar el apoyo público de todo el partido Álvarez de Toledo: "Cuenta con todo nuestro apoyo, con el apoyo de todos sus compañeros", ha enfatizado.

En parecidos términos se ha expresado Cuca Gamarra, que ha afirmado que Álvarez de Toledo es una "fantástica portavoz". "La hemeroteca de Iglesias está ahí y es por todos conocida", ha agregado después.

"Aquí trabajamos todos por un objetivo, que un Gobierno alternativo esté al frente del Gobierno de España y, por tanto, haya esperanza y haya futuro. Lo que yo no voy a hacer es contribuir a que hoy Pablo Iglesias esté encantado porque sigamos hablando de él cuando además se basó en su propia hemeroteca", ha manifestado Gamarra.

"VERDAD, LIBERTAD Y PALABRA"

Eso sí, Ana Pastor ha lamentado que lleven varios días hablando de este tipo de episodios en el Congreso cuando hay temas "gordos" en España como el cierre de la planta de Nissan o los despidos anunciados en Alcoa.

Pastor ha criticado que se generalice cuando se "riñe" a los diputados cuando muchos de ellos están en el Parlamento haciendo propuestas "constructivas". "Esto de que todos los políticos son iguales, se ha terminado. Aquí tenemos cada uno con nuestras peculiaridades", ha avisado.

La expresidenta de la Cámara Baja ha pedido "verdad, libertad y palabra" y ha señalado que ésas son las "tres señas de identidad" que, a su juicio, deben primar en el Congreso de los Diputados. Según ha añadido, cuando estuvo en la Presidencia de la Cámara intentó actuar "con rectitud siempre" y tuvo también "momentos muy complicados".

"SOBRAN GESTOS" EN EL CONGRESO

La exministra ha criticado duramente que el Gobierno culpe a la oposición "de todo", como cuando se responsabilizó al PP del pacto con Bildu para derogar la reforma laboral. "Esto es poco serio y no pasa en ningún país de Europa, este chalaneo a cambio de que me apoyes para salirme con la mía", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el PP está en una actitud "constructiva" y que no pueden pedir a su partido que "no hable" en el Parlamento, donde hay que "convencer con la palabra y la verdad" porque "a veces sobran gestos".

"Yo no estoy para ser objeto decorativo, que se me utilice ni para ser el 'atrezzo' de la función que representan otros. Como tengamos atisbo de que esto es así, no vamos a jugar al baile que quieren otros que bailemos. Estamos para hacer propuestas", ha advertido, al ser preguntada si ve posible llegar a algún acuerdo en esa comisión de reconstrucción tras la escalada verbal de la pasada semana.