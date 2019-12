'Génova' no ve marcha atrás en la negociación de Sánchez con ERC: "No lo veo en enero rondando en nuestro balcón"

El PP que dirige Pablo Casado considera que los independentistas "están por la labor" de investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno y no ve marcha atrás en la negociación del líder del PSOE con Podemos y ERC. En este escenario, la dirección nacional del partido cree que cada semana que pasa es "más difícil" que Sánchez "vuelva sobre sus pasos". "No lo veo en enero rondando en nuestro balcón", resumen en la cúpula 'popular'.

El propio Casado ha asegurado este jueves en el Congreso, donde ha asistido a la conmemoración del Día de la Constitución, que Sánchez "ha elegido a los enemigos de la Constitución" para poder ser investido presidente, en una decisión "libre, meditada y deseada".

De hecho, ha señalado que ahora lo que está intentando es "blanquear" a Podemos y ERC ante la opinión pública y ha rechazado de plano que el PP pueda participar de esa "agenda de ruptura" que, a su juicio, pretende el líder del PSOE. "Venimos a reivindicar la Constitución y creo que cualquier plan que conocemos por Pedro Sánchez va contra la Constitución", ha enfatizado.

NO SER "CÓMPLICE" CON UNA ABSTENCIÓN

Casado se mantiene firme en su tesis de que el PP no puede abstenerse para facilitar la investidura de Sánchez porque sería "cómplice" de la estrategia de Sánchez. Según señalan fuentes de la dirección del partido, esta posición está "muy pensada" y "la clave es la salvaguarda".

Sin embargo, el líder del PP sí que está dispuesto a facilitar la estabilidad y gobernabilidad de Sánchez en cuestiones clave y ahí entra su oferta de pactos de Estado. "El PP no está en el 'no es no' sino que ha dejado puertas abiertas", añaden las mismas fuentes.

En la tesitura actual, y dado que no hay gobierno constituido, fuentes de la cúpula del PP ponen el acento en la reforma electoral. Si no sale adelante la investidura de Sánchez, el PP ofrecerá a Sánchez una reforma de la Ley Electoral "para ir a unas terceras elecciones con la ley cambiada y evitar la situación de bloqueo", señalan fuentes de la formación.

"NO LE VEO RONDANDO NUESTRO BALCÓN EN ENERO"

En las filas del PP consideran que cada semana que pasa se ve más claro el acuerdo con Podemos y ERC y, como prueba de ello citan las "fotos" del PSOE con los republicanos o la visita de los líderes sindicales a la cárcel para ver a Oriol Junqueras.

"Cada semana que pasa, volver sobre sus pasos será muy difícil. A diferencia de abril, cada semana que pasa se encasquilla más en su opción", insisten las mismas fuentes, que no contemplan la opción de que Sánchez pueda recurrir después a Casado si sufre una investidura fallida. "No le veo en enero rondando nuestro balcón", añaden en la dirección nacional del PP.

Eso sí, admiten que Casado estaría en una situación "incómoda" si Sánchez fracasara con ERC pero lograra después el 'sí' de Cs para su investidura. En ese caso, prosiguen, todas las miradas estarían puestas en el PP para que facilitara el Gobierno con su abstención.

Otras fuentes del PP también presentes en el homenaje a la Constitución del Congreso consideran que, aunque el debate de investidura será más bien en enero, al final en ERC ganarán los "pragmáticos" que quieren aprovechar esta oportunidad y Sánchez será investido presidente.

CASADO Y SÁNCHEZ SE FELICITAN LA CONSTITUCIÓN

Este viernes, en la conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso, Sánchez y Casado se han saludado con un apretón de manos y se han dicho 'Feliz Día de la Constitución', según fuentes 'populares'.

A la salida de este acto institucional, el presidente del Partido Popular se ha hecho fotos y 'selfies' con numerosos ciudadanos que se han acercado a las puertas de la Cámara Baja. Muchos de ellos le han gritado "presidente, presidente".