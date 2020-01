'Génova' busca zanjar la polémica por 'pin parental' y dice que todo el PP defiende la libertad de elegir de los padres

"Cada unidad administrativa implantará los mecanismos que considere oportunos para defenderla"", ha afirmado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una rueda de prensa en la sede del PP, en la que no ha habido margen para repreguntar porque sólo ha habido dos turnos de palabra a los periodistas.

Algunos cargos del PP han expresado en privado su malestar interno por la falta de posición clara del partido en relación con el 'pin parental', un veto de los padres sobre la asistencia de sus hijos a actividades complementarias previstas en clase que Vox exige como condición para aprobar presupuestos regionales en autonomías como la Comunidad de Madrid.

El pasado viernes, el propio García Egea afirmó que el 'pin parental' funciona en la Región de Murcia con "normalidad" desde hace "ocho meses" sin generar "ninguna queja", avalando así la medida que impulsa el partido de Santiago Abascal. En la misma línea, el presidente murciano, Fernando López-Miras, se mostró sorprendido por el revuelo cuando su Ejecutivo lleva utilizando este mecanismo "desde el mes de agosto".

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo este lunes que es "innecesario" el 'pin parental' porque en la Comunidad de Madrid no hay adoctrinamiento en las escuelas. Su posición es compartida por algunos cargos del partido consultados por Europa Press, que creen que no hay que crear un problema donde no lo hay.

VOX HA PEDIDO "PRUDENCIA" AL PP EN SUS OPINIONES

Ante esas diferentes declaraciones, Vox ha pedido este jueves al PP que se aclare en su posición. Es más, su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, ha aconsejado "prudencia" a PP y Ciudadanos y que sean "moderados" en sus opiniones sobre este asunto y sobre su intención de aplicarlo en las comunidades autónomas en las que gobiernan, sobre todo, ha dicho, para no tener que "desdecirse en el futuro".

Al preguntar expresamente a García Egea por esas declaraciones de Vox y si hay contradicción dentro del PP con el 'pin parental', ha señalado que "todos los militantes y cargos públicos del PP defienden la libertad de los padres para educar a los hijos según sus convicciones" y ha añadido que en las comunidades autónomas donde gobiernan han puesto en marcha "mecanismos que las garanticen".

"Si algo tiene en su ADN el PP es garantizar la libertad, la libertad de los emprendedores para poder poner en marcha un negocio y la libertad del individuo para vivir y hacer con su vida lo que considere sin que los poderes público se entrometan", ha recalcado, para añadir que "esa seña" del PP y "patrimonio de los españoles" es la que van a defender.

Dicho esto, ha señalado que "cada unidad administrativa implantará los mecanismos que considere oportunos para defenderla". "Lo importante, defender la libertad ante todo y que los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones", ha zanjado.