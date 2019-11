'Génova' renuncia a cortar el debate interno sobre la investidura porque muestra un partido vivo y preocupado por España

La dirección nacional del PP considera que le viene "bien" el debate interno que se ha abierto dentro de la formación tras las elecciones generales para lograr formar gobierno y salir del bloqueo, ya que, a su entender, traslada a la ciudadanía el mensaje de que hay un Partido Popular "vivo y preocupado por España", según fuentes de la cúpula de la formación.

Estas semanas destacados cargos del PP han planteado varias fórmulas. Así, la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, defendió un gobierno de concentración entre PSOE, PP y Cs; el gallego Alberto Núñez Feijóo pidió al PSOE sentarse con el PP para "parar" un Gobierno con Podemos y apuntó a una gran coalición. También el exministro José Manuel García Margallo se postuló a favor de una coalición entre PSOE y PP supeditado a una serie de compromisos en materia económica y territorial.

Desde 'Génova' reconocen que les beneficia ese debate interno porque el mensaje que llega a la gente es que el PP es un partido "vivo" y "preocupado" por España. Además, las mismas fuentes confiesan que, a diferencia de lo que ocurrió tras los comicios de abril y los de mayo, Casado no ha pedido ahora a los suyos que haya "unidad de criterio".

"RESPETO A LA PALABRA DADA Y A LA HEMEROTECA"

En cualquier caso, y pese a esas voces internas, la posición del PP la fija la dirección nacional del PP, recuerdan las mismas fuentes. Y Pablo Casado ha dejado claro que no se abstendrá en ningún caso en la investidura para hacer presidente a Pedro Sánchez, si bien mantiene abierta la puerta a sellar pactos de Estado y a facilitar la gobernabilidad durante la legislatura.

"Casado tiene respeto a su palabra dada y a su hemeroteca. No va a dar bandazos", aseguran fuentes de la dirección nacional del PP, que recalcan que el presidente de los 'populares' ya descartó la abstención en campaña y no oculta su malestar ante el hecho de que el foco mediático se ponga en esta formación cuando Sánchez tiene "otras opciones".

En este sentido, fuentes de la dirección han criticado que Sánchez ni siquiera esté explorando la posibilidad de buscar un acuerdo con Cs para su investidura, o que extienda esos contactos a partidos como Coalición Canaria (CC) o Unión del Pueblo Navarro (UPN). "Son sumas alternativas sin que el PP tenga que hacer nada como abstenerse", agregan las mismas fuentes.

En la cúpula del partido censuran que Sánchez pretenda que el PP le solucione "el problema" cuando ni siquiera devuelve la llamada a Pablo Casado. Además, advierten de que el Partido Popular logró que Vox no entrara en los gobiernos autonómicos y, sin embargo, el jefe del Ejecutivo en funciones "no es capaz de convencer a Pablo Iglesias para que no tenga ministerios".

La dirección nacional del PP considera que el hecho de que Casado mantenga la puerta abierta a pactar las cuestiones de Estado con el PSOE es una oferta "tremendamente generosa" y lamenta que los 'barones' del PSOE se hayan visto "confinados" por las tesis de Sánchez y no alcen la voz para parar esta "deriva", según las mismas fuentes.