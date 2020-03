'Génova' reprocha a Sánchez su "mitin" sin "aportar nada" y lo ve una falta de respeto a los españoles

La dirección nacional del PP ha recriminado este sábado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haya ofrecido un "mitin" en el Palacio de la Moncloa sobre el coronavirus pero sin "aportar nada" cuando los ciudadanos piden "soluciones ya". A su entender, su actitud evidencia una "falta de respeto a los españoles".

Sánchez ha centrado buena parte de su comparecencia en el Palacio de la Moncloa en pedir a los ciudadanos que se preparen emocionalmente para el final de la próxima semana porque "llegarán días muy duros". Tras asegurar que el confinamiento es un "frente esencial", ha subrayado que la "unión" es la mejor arma contra el Covid-19 y ha admitido que "desgraciadamente, lo peor está por llegar".

"Sobre la comparecencia, sin comentarios", ha escrito el líder del PP, Pablo Casado, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Dicho esto, ha pedido que "se garantice de inmediato la protección de los profesionales sanitarios que se juegan la vida para salvar a los demás, respiradores para poder salvar a los enfermos, y test masivos para prevenir urgentemente nuevos contagios".

Más duro ha sido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha recalcado que si Sánchez ha "salido de casa para decir lo que ha dicho esta noche", "mejor debería respetar el confinamiento".

"Comparto la decepción de los médicos y enfermeros que esperaban mascarillas y guantes y han recibido información sobre el precio del queroseno", ha apostillado García Egea, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press. Más escueta ha sido la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cauetana Álvarez de Toledo, que ha escrito: "Ha sido una incomparecencia".

LE AFEAN QUE "CULPE" A MADRID

Antes incluso de que terminara su comparecencia --que se ha prolongado durante una hora-- han arreciado las críticas en las filas del PP. "¿Qué ha aportado la intervención de Pedro Sánchez? Los españoles no quieren mítines, piden soluciones ya", ha asegurado el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos.

De la misma manera, el responsable de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, que ha señalado que el resumen del "mitin" de Sánchez es que "la culpa es de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP". "Hay que tener muy poca vergüenza", ha enfatizado en Twitter.

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, ha indicado que la intervención de Pedro Sánchez ha sido "una falta de respeto a los españoles que necesitan respuestas y soluciones y no mítines de más de una hora mientras están confinados". En parecidos términos, la responsable de Organización del PP, Ana Beltrán, ha indicado que el jefe del Ejecutivo ha realizado una comparecencia "eterna" para "no aportar nada".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recalcado que Sánchez "no ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en Madrid". "Así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo", le ha espetado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

"HOY HE SENTIDO VERGÜENZA"

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés, ha confesado que ha "sentido vergüenza" ante el discurso de Sánchez. "La expresión más nítida de vacuidad y de egolatría en el peor momento de la historia de nuestro país en los últimos 80 años", ha afirmado, para añadir que hoy saben que el presidente del Gobierno está hecho "de la nada".

El senador por Almería y miembro de la Mesa del Senado, Rafael Hernando, ha acusado a Sánchez de "saltarse la cuarentena para abusar del prime time televisivo", "sin asumir responsabilidad alguna ni pedir perdón", algo que, a su entender, demuestra "su falta de escrúpulos". "Mientras, los españoles, le dan una histórica y monumental cacerolada a su incompetencia", ha apostillado.

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha señalado que Sánchez confirma "su preocupante falta de liderazgo" y ha añadido que no los españoles no necesitan "ni excusas ni retórica" sino "mascarillas y tests masivos" para proteger a los sanitarios, los mayores y a toda la población. Por eso, le ha pedido "menos mítines y más acción".