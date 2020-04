Geroa Bai, "perpleja" por las condiciones propuestas por el Gobierno central para la salida de menores

La coalición ha señalado que la medida "no es entendible para todas aquellas familias que esperaban por fin una solución". "Pedimos que el Gobierno recapacite y rectifique porque la medida decidida no es lo que conviene a la infancia, no tiene ventajas apreciables en lo sanitario en cuanto a no aumentar los contagios, y no es entendible por todas aquellas familias que esperaban por fin una solución a este problema", ha afirma en una nota la parlamentaria foral de Geroa Bai Isabel Aranburu.

La parlamentaria ha asegurado que "el supermercado, la farmacia o el banco no parecen espacios más propicios para las criaturas que los parques, las plazas o las propias calles". "Cualquiera puede entender que lo mejor, más si cabe en esta situación, para ellos es el estar, siquiera un rato, al aire libre", ha señalado.

Aranburu ha apuntado que "la cuestión no es que las personas adultas puedan ir acompañadas en sus obligadas salidas del domicilio, sino que una persona adulta acompañe, lógicamente, al niño o la niña en esa necesidad de salir de casa". "Es una necesidad para todos los y las menores y, según las condiciones de su vivienda y de su entorno, para algunos es una urgencia", ha afirmado.