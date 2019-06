Geroa Bai quiere presidir el Parlamento de Navarra y sumar mayoría en la Mesa con sendos puestos de PSN y Bildu

Geroa Bai quiere presidir el Parlamento de Navarra y que el PSN y EH Bildu tengan un puesto en la Mesa de la Cámara. Así se lo ha trasladado la coalición nacionalista al PSN en una reunión celebrada esta misma mañana.

La presidenta de Navarra en funciones y líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha manifestado en rueda de prensa que en las próximas horas esperan obtener una respuesta por parte del PSN a su planteamiento.

La líder de Geroa Bai, que ha comparecido acompañada de los parlamentarios Koldo Martínez y Unai Hualde, ha afirmado que su propuesta "busca la estabilidad y gobernabilidad de Navarra".

Uxue Barkos ha dicho que no quiere "ni pensar en la posibilidad" de que no haya acuerdo con el PSN en la composición de la Mesa y ha afirmado que, si finalmente no hay entendimiento, eso llevaría "necesaria e inexorablemente a una verdadera dificultad para constituir un Gobierno progresista, con solidez, con estabilidad, con seriedad y con vocación de perdurar cuatro años". "Si no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo, habrá que ver cuál es la composición de la Mesa y si esa composición sigue permitiendo unas conversaciones en los términos de un Parlamento conciliador desde todas las posiciones", ha asegurado.

Geroa Bai y PSN se han reunido este lunes tras la constitución el pasado sábado de los ayuntamientos y para abordar ahora la conformación del Parlamento, que tendrá lugar este miércoles, 19 de junio.

Uxue Barkos ha señalado que su propuesta para la conformación de la Mesa del Parlamento es "firme" y que el PSN "la conoce desde el primer día".

Según este planteamiento, Geroa Bai presidiría la Cámara, el PSN obtendría una vicepresidencia y EH Bildu una secretaría. Los otros dos puestos de la Mesa (otra vicepresidencia y otra secretaría) serían para Navarra Suma.

La dirigente de Geroa Bai ha explicado que el PSN no tendría que apoyar a EH Bildu para que lograra su puesto de la Mesa. Con el reparto de fuerzas existente, bastaría con que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra votaran al candidato de EH Bildu para que éste obtuviera el puesto. "Nadie le está pidiendo al Partido Socialista que negocie nada con Bildu", ha indicado.

No obstante, Barkos ha defendido que EH Bildu esté en la Mesa del Parlamento y ha afirmado que "dejar un Gobierno con el apoye de 23 escaños -PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra- al albur de lo que el Parlamento decida, cerrando puertas a un lado -en referencia a EH Bildu-, es tanto como dejar en manos de Navarra Suma la estabilidad de ese Gobierno".

La líder de Geroa Bai ha explicado que su formación no ha concretado cuál sería su candidato a presidir el Parlamento, pero sí ha afirmado que está pensando en proponer a un hombre -lo que la descartaría a ella como presidenta del Parlamento-.

Uxue Barkos ha defendido que "Geroa Bai es una fuerza esencial, por el número de votos y por la representación que tiene en el Parlamento", y ha señalado que en un hipotético acuerdo, "la primera institución -el Gobierno- quedaría representada por el PSN, y en ese equilibrio de fuerzas es evidente que la segunda institución de Navarra, el Parlamento, correspondería a Geroa Bai".

Tras la composición de los ayuntamientos el pasado sábado, que llevó a Geroa Bai a ser muy crítica con la posición que mantuvo el PSN, Uxue Barkos ha señalado que la petición de "confianza" que lanzó el PSN al inicio de las negociaciones para la formación de Gobierno "se ha quebrado". "Creo que es importante que seamos enormemente rigurosos en trabajar por la estabilidad política, independientemente de lo que ocurrió, pero con el conocimiento cierto de lo que ocurrió", ha afirmado.

Barkos ha asegurado que "Geroa Bai está firme en la búsqueda de un Gobierno que no pase por lo que en 2007 y 2011 pasó en esta comunidad, por un Gobierno que abra la posibilidad cierta de encuentro, de trabajo y de colaboración entre formaciones políticas diferentes".