Giammattei aventaja a Torres en encuesta con un 23% de indecisos en Guatemala

El candidato centroderechista a la Presidencia de Guatemala, Alejandro Giammattei, aventaja en 7 puntos porcentuales a la aspirante socialdemócrata, Sandra Torres, según una encuesta difundida este miércoles que además muestra un 22,80 % de votantes indecisos.

La encuesta, realizada por la firma CID Gallup de forma presencial entre el 29 de julio y el 5 de agosto a 1.216 personas en todo el territorio, muestra que Giammattei del partido Vamos obtendría un 39,50 por ciento de posibles votos.

Torres, de la organización política socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por su parte obtendría un 32,40 por ciento de los votos y un 5,30 por ciento serían nulos, en tanto que el 22,80 por ciento aún no ha decidido su sufragio.

Ninguno de los candidatos cuenta con el 50 por ciento de las preferencias más un voto, según el pronóstico de CID Gallup que difundió la Fundación Libertad y Desarrollo, presidida por el empresario guatemalteco Dionisio Gutiérrez.

Sin embargo, al reducir las opciones a números absolutos, sin contar nulos e indecisos, la muestra, publicada a cuatro días de las elecciones presidenciales, da un 54,90 por ciento de las probabilidades a Giammattei y el 45,10 por ciento a Torres.

El ejercicio también contempla que el 42 por ciento de votantes tiene una buena opinión de Torres y que el 11,1 por ciento de los encuestados tiene una "excelente" impresión de la candidata, mientras que de Giammattei tienen un 64,2 por ciento de buena opinión y un 9,3 por ciento como "excelente".

Sin embargo, un 38 por ciento de los encuestados tiene una valoración mala y muy mala de la ex primera dama, contra un 13,3 por ciento de Giammattei.

El sondeo establece que solo el 60,80 por ciento de los encuestados asistirá a votar, por un 32,70 por ciento que no lo hará, y un 6,50 que o no sabe o no respondió a la pregunta.

Además, asegura que el 30,90 por ciento de las personas que respondieron que no votarán consideran que "ninguno de los candidatos en segunda vuelta parecen adecuados".

Uno de los directivos de la Fundación Libertad y Desarrollo, el analista político Phillip Chicola, explicó durante la presentación de la encuesta que la muestra tiene una carga de "18 por ciento urbana, 18 por ciento de ciudades intermedias y el resto de áreas suburbana y rural".

Además, comentó que "las encuestas no son instrumentos proyectivos sino que muestran una tendencia en determinados períodos", como el realizado a finales de julio y principios de agosto, a una semana de los comicios del domingo.

Se tiene previsto que, en los próximos días, el medio local Prensa Libre publique la última encuesta electoral previa al balotaje del domingo, realizada por la empresa Pro Datos.