Gina Miller propone que los británicos voten entre tres opciones sobre el "brexit"

Gina Miller, la mujer que logró que el Parlamento del Reino Unido tuviera que aprobar la activación del "brexit", propuso hoy que los británicos voten entre tres opciones antes de la salida del país de la Unión Europea (UE), prevista para el 29 de marzo de 2019.

La empresaria opinó hoy durante la presentación en Londres de su libro "Rise (Levantarse)" que el Ejecutivo debería dar la opción a los ciudadanos de decantarse por apoyar el acuerdo al que lleguen Londres y Bruselas si finalmente de produce, secundar una salida sin pacto o una tercera vía que busque una reforma de la Unión Europea.

"Nadie está ganando en este momento, las negociaciones parece que no avanzan y los políticos siguen sin actuar", afirmó sobre el estado de las conversaciones entre ambos bloques que se retomaran mañana en la capital belga.

Miller se dio a conocer en 2016 al acudir a los tribunales para obligar a la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, a que pidiera permiso al Parlamento antes de activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, con el que se inició la negociación sobre la retirada del país del bloque europeo.

Directora de un fondo de inversión y activista por un sector financiero más transparente y equitativo, Miller sostuvo que mucha gente "aún no se cree el 'brexit'" y que existe una corriente para forzar una salida sin acuerdo con el bloque comunitario porque así, manifestó, "creen que podrán hacer lo que quieran con el Reino Unido".

Miller, partidaria de la permanencia del país dentro de la UE, reconoció que la campaña "Remain (Quedarse)" de antes del referéndum de junio de 2016, de la que formó parte, debió de haber hecho hincapié en la necesidad de reformar las instituciones europeas.

"Cualquier institución no merece serlo si no va cambiando con la sociedad", declaró, a la vez que señaló que "la Unión Europea no es perfecta".

Muchas han sido las voces que en los últimos tiempos han posicionado a Miller como posible nueva líder del Partido Liberaldemócrata, sin embargo, ella rechazó hoy esta posibilidad y matizó que ansía reformar la política pero sin formar parte de ella.

"Creo que hay que cambiar la política desde un punto de vista democrático y constitucional, pero creo es mejor intentar hacerlo desde fuera", indicó en esta presentación de su primer libro.

Preguntada sobre si fundaría su propio partido político bajo el mismo nombre de su libro (Rise), Miller dejó una puerta abierta aunque insistió que "la batalla a combatir ahora" es la del "brexit" y que "después ya se verá".

En las poco más de 200 páginas de las que se compone la obra, Miller se "desnuda emocionalmente" y relata sus vivencias, no solo en el ámbito público y como activista, sino también su lado más íntimo y personal.

La empresaria no tiene reparos en narrar sus fracasos en los negocios, sus dos divorcios o el sentimiento de culpabilidad que la embarga por tener una hija con necesidades especiales, experiencias con las que anhela ayudar a los lectores que pasen por situaciones parecidas.

Además, describe la campaña de odio que se inició alrededor de su persona cuando desafió al Gobierno británico, y que incluyó haber recibido amenazas de violación y asesinato en internet.

"Yo pensé que más gente se uniría a la demanda, no fue así pero no me arrepiento", reveló.

Explicó también que sus detractores no rebatían sus argumentos políticos sino que la atacaban a ella, por ser extranjera (posee la nacionalidad británica pero nació y vivió hasta los once años en Guyana), por ser de color o por ser mujer.

"Las personas que me atacan no saben que cuanto más hagan más voy a luchar", subrayó al tiempo que hizo mención al título del libro "Rise", extraído de un poema de la estadounidense Maya Angelou que trata sobre no rendirse.

