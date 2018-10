Girauta: Con Susana Díaz no es posible arreglar la corrupción, no quieren

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha subrayado que la regeneración no es posible con Susana Díaz al frente del Gobierno de Andalucía y eso es una pieza clave para el proyecto de Cs. "Con ella no puede ser", ha subrayado, y no se puede arreglar la corrupción porque "no quieren".

No ha sido tan categórico como el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, quien hoy se ha comprometido a no facilitar que Díaz repita como presidenta con los apoyos de su partido.

Cuando a Girauta se le ha preguntado en una rueda de prensa en el Congreso si el "no" de Cs era rotundo a esa eventual investidura, ha respondido: "Yo digo lo que digo, la regeneración no es posible" con ella al frente.

Ciudadanos, ha insistido, ha dejado de creer en un partido que lleva casi cuarenta años gobernando en Andalucía y que ha utilizado todo lo público "como un cortijo" hasta el punto de que se han ido creando "monstruos" como los ERE o el uso de tarjetas de la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) en prostíbulos.

Ha sido "un escándalo de corrupción tras otro", ha lamentado, y esto ya no se puede arreglar, ha dicho, porque además han rechazado "con uñas y dientes" cualquier intento de regeneración.

"La experiencia nos ha demostrado que no quieren porque el sistema está basado en eso y después de cuarenta años aquello es un régimen".

Juan Carlos Girauta ha asegurado que Ciudadanos sale ahora a gobernar en Andalucía y desplazar al PSOE y, por tanto, no están pensando en qué partido podrían apoyar llegado el caso sino en que tienen que ser el resto de fuerzas las que piensen a quién van a respaldar.