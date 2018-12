El festival Global Citizen rinde tributo a Mandela con Beyoncé y Ed Sheeran

"La música es una bendición, tiene el poder de elevarnos y liberarnos", decía Nelson Mandela, y hoy miles de personas se unieron para demostrarlo en el festival solidario Global Citizen Mandela 100, celebrado en Johannesburgo por su centenario con estrellas como Beyoncé, Chris Martin o Ed Sheeran.

Con el comediante de origen sudafricano Trevor Noah como maestro de ceremonias, el FNB Stadium de Soweto -con capacidad para 95.000 personas y conocido por haber alojado la final del Mundial de fútbol de 2010- acogió una jornada de música y compromisos solidarios millonarios enviados desde todo el mundo para erradicar la pobreza y otros problemas globales.

"Somos todos mejores porque Nelson Mandela vivió, su legado sigue viviendo y esta noche nos urge a todos a convertirnos en ciudadanos globales", dijo la estrella televisiva estadounidense Oprah Winfrey en un pequeño discurso de honor del festival -con fallo de sonido incluido- en el que recordó con cariño a su amigo "Madiba".

La jornada había comenzado con el músico nigeriano Wiz Kid y el estadounidense Usher poniendo a la audiencia a bailar bajo el sol, al igual que haría unas horas más tarde Pharrel Williams en otra de las actuaciones destacadas del día.

Ya caída la noche las guitarras de Ed Sheeran primero y de Eddie Vedder (líder de Pearl Jam) después unieron al estadio, poco antes de que en la recta final el sudafricano Cassper Nyovest electrificase a la audiencia.

"No quiero asustaros pero acabo de ver a una pareja que se parece a Jay Z y a Beyoncé entre bastidores. No quiero poneros nerviosos porque igual es solo otra pareja de Soweto", bromeó Noah volviendo loco al público impaciente por verles en escena.

Y es que la pareja, encargada de cerrar el festival, era sin duda el momento más esperado del día.

No defraudaron y mano a mano hicieron retumbar el antiguo Soccer City con un espectáculo basado en su historia de amor en el que no faltaron temas como "Crazy in Love", "Run the World" o "Halo".

Pero, junto a la música y las palabras de recuerdo para "Madiba", los mensajes de concienciación y compromisos solidarios fueron el otro gran protagonista del día.

No en vano los asistentes no habían logrado sus entradas a cambio de dinero sino sumando puntos a través de unos 5 millones de actos solidarios como donar sangre, firmar peticiones para exigir medidas a los políticos o ayudar en campañas de recogida de basura y de prevención del sida.

Por el escenario pasaron jefes de Estado como Paul Kagame (Ruanda) o Julius Maada Bio (Sierra Leona) y líderes de organismos internacionales como el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, o la vicesecretaria general de la ONU, Amina J. Mohammed, que anunciaron programas y aumento de fondos para mejorar en áreas como la educación o la sanidad.

Paralelamente, a través de las redes, personalidades como la canciller alemana, Angela Merkel, o el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunciaban también compromisos millonarios en respuesta al llamamiento de este festival.

Hasta la ex primera dama estadounidense Michelle Obama aprovechó la celebración de esta edición del Global Citizen -que se celebra anualmente en Nueva York con la erradicación de la pobreza como principal mensaje- para mandar un mensaje de homenaje a Mandela.

Para dar altavoz a las reivindicaciones, en Johannesburgo también se habían dado cita personalidades del mundo de la cultura y del activismo social como la exmodelo Naomi Campbell o la actriz Danai Gurira ("Black Panther"), quien durante el evento fue anunciada como nueva embajadora de igualdad de género de las Naciones Unidas.

La familia de Madiba, representada por sus nietos, por su hija Zindzi (fruto de su matrimonio con Winnie Mandela, fallecida este año) y por la que fue su tercera esposa, la mozambiqueña Graça Machel, también estuvo presente y, además de agradecer el homenaje, celebró que el espíritu del Nobel de la Paz sirva aún para unir a la gente para luchar por un mundo mejor.

El Global Citizen Mandela 100 hace de broche de oro para los actos de este centenario, aunque esta próxima semana Sudáfrica conmemorará también el quinto aniversario de la muerte del que fuera el más famoso de los héroes de la lucha contra el apartheid.

Mandela habría cumplido los 100 años el pasado 18 de julio, una fecha en la que su legado de compromiso con los derechos humanos fue celebrado a lo ancho del planeta.