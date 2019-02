Gobernador de Puerto Rico desconoce dónde está la ayuda humanitaria para Venezuela

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, admitió este domingo que desconoce dónde se encuentra la ayuda humanitaria que envió su administración hacia Venezuela, y que el secretario de Estado de la isla, Luis Rivera Marín, aseguró que había llegado al país suramericano.

Según alegó Rosselló a un grupo de periodistas durante una sesión ordinaria del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), éste dijo que "por razones de seguridad" desconocía del paradero del avión que partió el pasado jueves desde San Juan con la ayuda.

"Lo importante es que hay un compromiso con Venezuela. Yo no tengo información. La información no se podía divulgar por razones de seguridad de esta mercancía. Pero nuestro compromiso es que toda esa ayuda la vamos a redirigir para que llegue a Venezuela y le llegue a su presidente Juan Guaidó. Yo no sé dónde está", dijo.

Cuestionado sobre si Rivera Marín cometió un error al decir que el avión que salió de Puerto Rico llegó a Venezuela, el gobernador contestó que lo importante es el interés de ayudar al país suramericano.

Rosselló acudió al mitin del PNP un par de días después de visitar la capital estadounidense, donde se reunió con varios funcionarios, con el fin de que el Gobierno federal apruebe la asignación de 600 millones de dólares de ayuda temporal para el Programa de Asistencia Nutricional.

Además de Puerto Rico, otros países que también han enviado ayuda humanitaria son Estados Unidos, Colombia, Brasil y otros de Europa, y que se almacena en Cúcuta, Colombia, ciudad fronteriza con Venezuela.

La ayuda humanitaria de estas naciones proviene por su rechazo a que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, obtuvo la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos y por ello el Parlamento, de mayoría opositora, avala que Guaidó asuma las competencias del Ejecutivo hasta que se convoquen elecciones libres.

Ante ello, una docena de países se han opuesto a que Maduro continúe en el poder por seis años más y le den paso a Guaidó a dirigir el país sudamericano.

A su vez, la Organización de Estados Americanos acordó "no reconocer la legitimidad del período del régimen de Maduro a partir del 10 de enero de 2019", y llamó a que se celebren nuevos comicios "en una fecha cercana" con observación internacional.