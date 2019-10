Gobierno pide a la Abogacía que defienda a policías y Guardias Civiles en Cataluña y reclamará por daños en los bienes

La defensa en los tribunales no incluye a los Mossos d'Esquadra porque, según ha explicado Calvo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el Gobierno "no puede invadir competencias que no tiene" para ofrecer este tipo de protección en una policía autonómica. "No existe ninguna posibilidad porque no hay ningún convenio", ha detallado.

La decisión de "acompañar en las dificultades que encuentren" los policías y guardias civiles se ha encargado al Ministerio de Justicia que, según ha precisado la vicepresidenta, ha firmado este mismo jueves "una encomienda" para que la Abogacía General del Estado se persone en este tipo de procedimientos.

En concreto, según la exposición de Calvo, los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contarán con asistencia jurídica por parte de la Abogacía General del Estado en los casos en los que hayan sufrido "agresiones físicas, amenazas o acusaciones de denuncias falsas".

"El Gobierno ha decidido la protección de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha dicho Calvo, subrayando que la asistencia jurídica se ofrecerá en aquellos procedimientos que se siga contra los agentes por los actos relacionados en el ejercicio de sus funciones.

En su intervención, Calvo ha añadido que, en el ámbito de sus competencias, la Abogacía "también se va personar en nombre de la Administración General del Estado en cualquier procedimiento penal cuando se hayan producido daños a los bienes del Estado".