El Gobierno de Andorra anuncia un paquete de medidas para mejorar la situación de la clase media

Las acciones se "consensuarán" con los agentes económicos y sociales implicados, ha asegurado Martí, a los que ha emplazado a una reunión de trabajo la próxima semana.

El jefe de Gobierno considera que para preservar la cohesión social del país es indispensable mantener el poder adquisitivo de una clase media que los últimos años está perdiendo "oportunidades y seguridades", ha reconocido.

Ha hablado de casos de personas con trabajo estable pero que su sueldo no les permite afrontar el coste de vida creciente, de pensionistas que han trabajado toda su vida pero que no pueden asumir un incremento del alquiler de su piso, o de mujeres que cobran menos que los hombres "por el simple hecho de ser mujeres".

MEJOR QUE HACE UNA DÉCADA

A pesar de su preocupación por el deterioro de la calidad de vida de la población, Martí ha asegurado que, en líneas generales, el país está "mucho mejor" que hace diez años.

Ha celebrado que los esfuerzos realizados para mejorar la proyección internacional permiten que Andorra ya no tenga que "soportar el peso de algunas etiquetas injustas que le habían colocado en el pasado", y que el país ya no figure en ninguna lista de países no cooperantes.

Todo este trabajo que se ha realizado, ha defendido, sin perder "elementos diferenciales" de país como la calidad de vida, la seguridad ciudadana, la estabilidad institucional, el patrimonio cultural y natural, y la fiscalidad moderada.

El jefe de Gobierno también ha recordado delante de las cámaras de la televisión pública andorrana que este ha sido su último discurso de fin de año, ya que los próximos meses se celebrarán elecciones generales y le corresponde "a una nueva generación decidir el rumbo del país".