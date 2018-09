El jefe del Gobierno de Andorra alerta sobre los "extremismos" al despedirse ante la ONU

El jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí, instó hoy a reforzar las estructuras de diálogo de Naciones Unidas ante el auge de "populismos" y "extremismos", en su en su última participación en la Asamblea General del organismo tras más de siete años al frente del Principado.

"Ante el auge de los populismos y los extremismos, los líderes políticos a menudo se sienten incomprendidos. Pero los líderes incomprendidos no existen; porque un líder incomprendido no es un líder", dijo Martí al señalar que la ONU "no puede permitirse el lujo de desconectar de los problemas, las necesidades, las expectativas y las esperanzas de los ciudadanos de este mundo globalizado".

Por este motivo, Andorra "apoya los planes de reforma de la arquitectura de las Naciones Unidas" que lleva a cabo su secretario general, António Guterres.

Martí recordó que 2018 es para los andorranos un año de celebraciones porque el 28 de julio pasado se cumplieron 25 años de la entrada del Principado de Andorra en la Organización de las Naciones Unidas, y el próximo 10 de diciembre se celebrarán 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En esos 25 años, Martí recordó que se produjo una "reducción de las desigualdades y un fomento de la paz, la cooperación y el multilateralismo"; años "de respeto, comprensión y diálogo entre culturas y religiones" y en Europa de "optimismo en el largo y fructífero proceso de construcción europea".

"Veinticinco años después, buena parte de las esperanzas de 1993 se han desdibujado, e incluso se ha retrocedido en algunos hitos conseguidos", afirmó Martí, quien recordó que hay entidades que han diagnosticado "un declive constante de la democracia en el mundo desde el 2006".

Un "lento declive de los regímenes democráticos que ha ido acompañado de un aumento de la desigualdad, de la intolerancia y del extremismo", añadió.

Frente a ello, Martí dijo en su despedida ante los cerca de 200 Estados representados en la Asamblea que "podrán seguir contando con el Principado de Andorra para construir un mundo más justo y más seguro".