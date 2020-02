El Gobierno de Aragón defiende el modelo "viable, ambicioso, próximo y eficaz" de CARTV

En su intervención, Mayte Pérez ha afirmado que CARTV es "un proyecto de éxito colectivo", felicitando a sus profesionales, y ha echado en cara al portavoz de Vox, David Arranz, que "todo lo público les escalda".

La consejera ha resaltado que es la segunda cadena de FORTA más barata por kilómetro cuadrado de territorio al que da servicio, con 985 euros por kilómetro cuadrado frente a la media de 2.536. Además, por cada punto de audiencia se realizan 5,3 millones de euros de inversión por 15,8 de Cataluña y 16 millones en el País Vasco.

La evolución de la ejecución presupuestaria ha sido "muy positiva", con un patrimonio neto positivo de 22 millones en 2019 y ni una deuda bancaria, también mejorando el pago a proveedores, ha dicho.

"No solo podemos, sino que debemos mantener" CARTV, ha continuado Pérez, quien ha dejado claro que la empresa de comunicación presta un servicio público con una gestión "muy positiva" y "ofrece contenidos de proximidad que ninguna cadena ofrecería", reforzando la identidad regional. También ha destacado el "innegable valor de servicio público" de Aragón Radio.

JUGUETE CARO

David Arranz ha subrayado que Vox no tiene "nada en contra de la existencia de CARTV" pero sí ha considerado que es "un juguete caro que debemos pensar si podemos costear, si es sostenible y no hay que cambiar drásticamente el modelo para que no sea ruinoso" porque es "dependiente de los presupuestos públicos", con una subvención de 50 millones de euros este año.

"Su autofinanciación es mínima e inviable, un modelo deficitario", ha continuado Arranz, quien ha indicado que la ley que la regula establece que el dinero público debe ser "un apoyo" y "debe prevalecer la autofinanciación".

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha manifestado, como los siguientes portavoces intervinientes, su apoyo tanto al modelo de gestión, como a los profesionales, afirmado que Vox sufre una "desconexión" respecto de la realidad y la actualidad de Aragón.

Desde el PP, Mar Vaquero ha puesto de relieve el papel vertebrador de CARTV y su carácter de servicio público, añadiendo que "hay márgenes de mejora" de los índices de audiencia.

En representación de Cs, Beatriz García ha resaltado que la corporación crea empleo y es "motor" de la industria audiovisual, animando a mejorar este servicio público, "dotarlo de calidad y vertebrar propuestas reales para que sea la televisión que nos merecemos todos los aragoneses".

Para el diputado de Podemos, Nacho Escartín, las críticas de Vox son "falacias" causadas por su "ignorancia". Ha aseverado que "CARTV nunca ha sido deficitaria ni está subvencionada", sino que "es un servicio público, igual que la educación o la sanidad pública".

El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha aseverado que a Vox no le gusta "todo lo que suene a Aragón" y ha dejado claro que los datos de la cadena son "muy buenos", añadiendo que con cada euro invertido se generan dos en la economía aragonesa.

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha asegurado que "los aragoneses se sienten orgullosos de su tele, su radio y sus medios públicos", que son "plurales, sostenibles, cercanos" y que han hecho esfuerzos para "subir al tren de la innovación y la transformación digital".

Por último, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha planteado que la televisión pública es "imprescindible" y ha rechazado el carácter "recentralizador y ultraliberal" de Vox, tras lo que ha alertado de "la oleada de privatizaciones de medios públicos, que nos preocupa mucho".