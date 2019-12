El Gobierno de Ayuso ya se reúne con el resto de partidos para elaborar los Presupuestos, que espera tener en primavera

El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha mantenido ya las primeras reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para elaborar los Presupuestos para 2020, que espera tener en primavera.

Ha sido el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, el que ha tenido los primeros encuentros aunque todavía "con mucha cautela" porque se desconoce cuál va a ser la situación económica del país, según ha desvelado la propia presidenta regional en una entrevista concedida a Europa Press.

Respecto a Vox, partido que necesita para sacar adelante las cuentas, Ayuso ha avisado de que ella no es "presa de nadie" y que por ello cuando tiene diferencias con esta formación, las dice. "No voy a admitir políticas con las que no estoy de acuerdo o que chocan directamente con unos principios liberales en los que siempre he creído y que son los que me han traído hasta aquí", ha subrayado.

ACCIÓN DE GOBIERNO

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo autonómico ha reivindicado que desde la Comunidad de Madrid están poniendo en marcha "muchas políticas transversales" encaminadas a dar "seguridad jurídica, económica e institucional" a la región.

Ayuso ha defendido que en un momento de "bloqueo institucional y tantas dudas", ella tiene un "gobierno útil centrado en lo importante". En este sentido, ha asegurado que tanto PP como Ciudadanos están día a día de la mano "haciendo política" y que las posibles diferencias quedan siempre "como anécdota".